Siparietto hot a The Couple, con Andrea Tabanelli che ha regalato al web alcune immagini decisamente spinte mentre indossa degli slip al contrario. Il video di lui che entra nella sauna ha creato scompiglio tra i fan del reality di Canale 5. Vediamo cos’è successo. Si avvicina la prossima puntata di The Couple, con i concorrenti che stanno godendo di tutte le comodità di quella che era la casa del Grande Fratello fino a meno di un mese fa.

E così, tra le clip spunta quella di Andrea Tabanelli che, in squadra con Antonino Spinalbese si è messo a scherzare con i suoi compagni entrando nella sauna in modo hot. L’ex calciatore ha indossato una sorta di perizoma che ha mostrato in modo decisamente ampio il suo Lato B. I fan si interrogano sul tipo di slip utilizzato, anche se probabilmente si tratta di una mutanda abbastanza stretta e studiata ad hoc per realizzare il video sapendo che sarebbe andato virale. Intanto, mentre lui fa il “balletto” per entrare nella sauna – come si vede nel video sotto – gli altri concorrenti ridono. Per quale motivo?

Andrea Tabanelli in slip a The Couple, i commenti social: “I n sauna twerka davanti a…”

Andrea Tabanelli è entrato in modo ironico e sexy nella sauna di The Couple, mentre gli altri inquilini si sono messi a ridere. Tra i fan c’è chi ipotizza che le risate siano scaturite dal fatto che Andrea abbia indossato degli slip al contrario appositamente per lasciar fuori il sedere. Ovviamente non sono mancate le tante battute del web: “Sono crepato, penso indossasse le mutande al contrario“, scrive un utente. “Lui che appena entra in sauna twerka davanti a antospin sono i miei protetti“. Che dite? Sono slip al contrario o è un perizoma?

