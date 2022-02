Andrea Tassari, cantante morto in incidente Milano/ “Suoi sogni spezzati a 21 anni”

Andrea Tassari è morto a 21 anni sabato sera in un incidente stradale sulla Vigevanese a Cesano Boscone, in provincia di Milano: era un cantante ed un ballerino agli albori della carriera artistica. La sua vita, tuttavia, è stata stroncata. Un auto, intorno alle 20.00, come ricostruisce il Corriere della Sera, lo ha travolto mentre attraversava nei pressi del semaforo tra i centri commerciali Euronics e Metro, forse col rosso e dopo avere scavalcato il guardrail. Una prima ipotesi a cui i suoi genitori non credono.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 28 FEBBRAIO/ Dati: +1.388 casi, 23 morti

“Passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto. Il conducente forse andava troppo veloce”, ha detto la mamma della vittima. “Me l’hanno ammazzato. Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita. Andrea era un ragazzo, aveva solo 21 anni, era un ragazzo speciale, gli piaceva ballare, cantare, studiare. Siamo disperati”. La famiglia e gli amici del ragazzo adesso chiedono giustizia. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 28 FEBBRAIO/ 207 morti, 17981 casi, positivi 9%

Andrea Tassari, cantante morto in incidente Milano: chi era

Al di là della dinamica dell’incidente avvenuto sabato sera nella provincia di Milano, resta il lutto per la prematura scomparsa di Andrea Tassari, cantante e ballerino morto sul colpo in strada a soli 21 anni. In molti lo ricordano, sui social network, come una persona piena di vita. La sua più grande ambizione, come ricostruisce il Corriere della Sera, era diventare protagonista nel mondo della musica.

“Per te la musica era tutto, a partire dal suonare il pianoforte, al canto, al ballo, la passione che condividevi con me da dieci anni”, ricorda Nicole Alfieri che ha lavorato con lui come partner di danza in un post su Facebook. “Ora stava iniziando una nuova avventura di cantante con la vocal coach di Mahmood. Ottimi voti scolastici, dava ripetizioni ai ragazzi delle medie. Poi arriva la telefonata: un’altra persona gli ha portato via la vita, il suo futuro, i suoi progetti”, racconta lo zio Tonypt Tasso.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 28 febbraio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA