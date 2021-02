Andrea Tortora, chi è? Il pastry chef con tre stelle Michelin ospite a Masterchef Italia 10

Viaggiare è fondamentale, anche Andrea Tortora lo ribadisce proprio come i suoi colleghi più illustri. Solo in questo modo si può venire a contatto con gusti, profumi e associazioni che altrimenti non sarebbe possibile fare o pensare nella cucina così come nella pasticceria. Questo è il motto di Andrea Tortora, apprezzatissimo pasticcere del St. Hubertus che a soli 29 anni, nel 2015, è diventato sovrintendere per Norbert Niederkofler. A quel punto arriva la maturità professionale e le sue prime conferme ottenendo il titolo di Maestro Pasticcere dell’Ampi, miglior pastry chef per il Gambero Rosso e non solo. Subito dopo inaugura AT Patissier – Grandi Lievitati d’Autore, perché i lievitati sono da sempre il suo chiodo fisso tant’è che lui stesso ha raccontato di essere passato da sfornare 1000 panettoni a farne 15mila. Sarà proprio lui questa sera a calcare il palco di Masterchef Italia 10 mettendo a dura prova i concorrenti che sono ancora in corsa per ottenere il titolo di questa edizione.

Andrea Tortora e il suo “Carletto”

Inseparabile compagno di viaggio di Andrea Tortora continua ad essere Carletto, il lievito madre creato all’età di 17 anni insieme al nonno Vamor, sempre mantenuto e rinfrescato con amore. Il giovane pasticcere, infatti, è “figlio d’arte”, visto che è già alla sua quarta generazione nell’ambiente. Nella sua carriera ha collaborato con grandi Chef come Giovanni Ciresa, Antonio Guida, Christian Le Squer, Michel Roux, Gualtiero Marchesi, Fabio Cucchelli e Norbert Niederkofler e proprio grazie a quest’ultimo ha segnato la svolta nella sua vita senza mai dimenticare il ricordo del suo primo Maestro, Maurilio Giacomelli. Cosa racconterà e cosa farà fare ai concorrenti del cooking show di Sky?

