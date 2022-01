Andrea Turino, chi è il fidanzato di Dayane Mello/ Lei svela a Soleil: “Sono felice”

La bellissima Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, nella Casa che l’ha ospitata per sei mesi la scorsa edizione, è conferma subito il gossip delle ultime settimane: nella sua vita c’è un nuovo fidanzato. Lui è Andrea Turino e scopriamo essere il migliore amico di Soleil Sorge. È proprio grazie a lei, infatti, che Dayane e Andrea si sono conosciuti. Lo scopriamo in diretta su Canale 5 quando la Mello, in giardino per una sorpresa all’amica, le confida: “Ho fatto un Capodanno bellissimo con Andrea e Sofia (sua figlia, ndr), ti saluta. Lui mi ha cambiato un po’ la vita, sono davvero felice.” Dayane, dunque, conferma la sua storia d’amore con Turino e incuriosisce Signorini che chiede ulteriori dettagli. Soleil, allora, spiega: “Andrea è il mio migliore amico! Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici, Andrea e Dayane, ed è successo che si sono innamorati! Non potevo che essere la donna più felice. Sono felicissima per loro!”, ha quindi concluso Soleil. La storia d’amore, dunque, è nata questa estate e continua ancora oggi nel migliore dei modi.

