Classe 1995, Andrea Vavassori è un tennista originario di Torino nonchè una delle promesse sportive del nostro secolo. La sua passione per il tennis proviene dal padre Davide che lo ha cresciuto raccontandogli le incredibili vicende dei grandi campioni quali Pete Sampras, Patrick Rafter e tantissimi altri. Il suo punto di forza? L’altezza. Con un fisico di 1,93 metri Andrea si presta ad essere uno dei migliori atleti nel doppio con un servizio così potente da avergli permesso di ottenere uno straordinario successo.

La forza di una donna, anticipazioni 6 giugno 2025/ Bahar fa una sorpresa a Nisan, Hikmet la minaccia

Ma passiamo ora alla sua carriera. Gli esordi di Andrea Vavassori hanno mostrato subito una crescita costante, con i tornei Challenger e Futures. Insieme all’altro campione Simone Bolelli è stato in grado di disputare le finali degli Australian Open, il Grande Splen e Roland Garros diventando uno dei migliori tennisti al mondo. Nel 2025, invece, ha vinto il torneo ad Adelaide con il compagno Bolelli per poi volare ancora agli Australian Open.

Aldo Montano ricoverato in ospedale: come sta?/ "La scherma mi ha chiesto il conto"

Andrea Vavassori ha una fidanzata? I dubbi su Sara Errani

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea Vavassori è sempre stato estremamente attento alla privacy senza mai svelare il volto o il nome di una presunta fidanzata. Ad oggi non si sa infatti se il tennista sia single o se abbia una compagna, anche se poco tempo fa si parlava di una relazione sentimentale tra lui e Sara Errani, tennista con cui ha fatto spesso coppia. Eppure, la smentita è arrivata molto presto: i due sono solo amici e non hanno mai intrapreso alcun rapporto amoroso. Oggi, Andrea Vavassori è concentrato solo sul suo percorso sportivo.