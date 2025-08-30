Chi è Andrea Velardi il terzo marito della Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona: dal primo incontro ad una serata di beneficenza alla grande promessa

Forse non tutti sanno che la Marchesa D’Aragona è felicemente sposata, da alcuni mesi, con un uomo di nome Andrea Velardi. I due si sono promessi amore eterno ad inizio estate, coronando un sogno d’amore sbocciato fin dal primo incontro durante una serata di beneficenza. Andrea Velardi, per chi non lo sapesse, è un noto ematologo. La Marchesa lo ha incontrato in occasione di un evento benefico, che ha sostanzialmente dato il via ad una relazione inaspettata. “Era una cena benefica a sostegno della ricerca contro le malattie del sangue”, ha raccontato in una intervista la Marchesa D’Aragona.

Lui presenziava all’evento in qualità di ematologo, era infatti uno dei principali relatori. Lei, invece, si trovava tra gli ospiti come sostenitrici e non dimentica la scintilla immediata che scattò al primo sguardo. “Al termine della serata chiese il mio numero a un amico… e da lì è iniziato tutto”, ha detto la Marchesa.

La Marchesa D’Aragona e l’amore per il marito Andrea Velardi: “Gli sono grata”

Per Daniela Del Secco, la Marchesa D’Aragona, si tratta del terzo matrimonio nella sua vita. Con Andrea Velardi ha intenzioni serissime e spera che questa storia possa progredire al meglio, nella massima serenità. L’ematolgo, dal canto suo, ha preferito mantenere un profilo basso pubblicamente e cerca di godersi il nuovo amore alla larga dai riflettori.

Inevitabile però che si parli di loro all’interno del mondo del gossip, anche per le tante parole entusiastiche condivise dalla stessa Marchesa che sperava così tanto di trovare un uomo profondo ed intelligente a cui affiancarsi. “Sono molto grata a mio marito”, ha detto la donna dopo le nozze da mille e una notte dello scorso giugno. Ora non le resta che godersi questo nuovo amore giorno per giorno, nella speranza che tutto possa procedere al meglio.

