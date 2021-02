Andrea Vianello, ictus cerebrale/ “Al risveglio non riuscivo più a parlare”

Il dramma dell’ictus celebrale Andrea Vianello e la lenta ripresa

Il 2 febbraio 2019 il giornalista Andrea Vianello è stato vittima di un ictus cerebrale provocato da una dissecazione della carotide sinistra, una delle arterie che porta il sangue al cervello. “Un anno e mezzo fa ho avuto un ictus. La sera prima ero in uno studio per un programma e sono andato a dormire. La mattina mi sono svegliato con il mal di testa e non riuscivo a usare la mano e a parlare. Sono andato in ospedale e mi hanno operato perché la situazione era molto difficile…”, ha raccontato il giornalista lo scorso luglio a “C’è tempo per…”.

L’operazione è andata bene ma al suo risveglio Andrea Vianello non riusciva più a parlare: “Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli”. Le parole si stagliavano nette nella sua mente, ma all’atto pratico uscivano in una confusione totale. Da quel momento l’ex direttore di Rai 3 ha iniziato un lungo percorso di neuroriabilitazione presso la clinica Santa Lucia di Roma.

Andrea Vianello: l’ictus nel libro “Ogni parola che sapevo”

Vianello ha voluto raccontare la sua esperienza nel libro “Ogni parola che sapevo”, uscito lo scorso 21 gennaio per Mondadori: “Fare il libro era una necessità e una terapia perché volevo scrivere e non ci riuscivo. L’ho fatto da solo, senza usare nemmeno la correzione automatica. È stata dura ma è stato anche bello”, ha spiegato il giornalista al Messaggero. Il libro vuole anche far conoscere di più i rischi di ischemia cerebrale che sarebbero legati anche a manipolazioni al collo violente fatte da osteopati o chiropratici: “Io ne avevo fatta poco prima che avessi l’ictus, non avevo colesterolo e non c’era altro motivo perché mi colpisse, se non un problema meccanico, anche se non ci sono certezze”. Nella sua intervista a il Messaggero, il giornalista ha confessato: “L’ictus fa paura prima di tutto a noi che l’abbiamo avuto. Sembra quasi ci sia arrivato per colpa nostra e non è assolutamente così. Io sono stato fortunato, ci ho messo un pò di tempo, ma ho ripreso a parlare, anche se non sono la voce più veloce del west”.



