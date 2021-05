Andrea Viganò, compagno Melita Toniolo/ Il comico Pistillo “hai reso tutto possibile”

Chi è Andrea Viganò compagno di Melita Toniolo?

Andrea Viganò, in arte Pistillo, è il compagno di Melita Toniolo. Il comico e la ex gieffina stanno insieme dal 2015 e nel 2017 sono diventati genitori di Daniel. Sui social si presenta come “papà di Daniel e l’altra metà della Melita”. Nato a Milano nel 1978, Andre è attore, fantasista, mimo e clown performer: la sua passione per i clown è nata dopo aver assistito a uno spettacolo del Circo Togni all’età di 4 anni. Dopo aver conseguito il diplomo all’Istituto Statale d’Arte di Monza, comincia il a lavorare prima nei villaggi turistici poi nei settori moda e teatro in Italia e all’estero. Nello stesso periodo inizia a dedicarsi agli studi di mimo, danza, recitazione e alle tecniche circensi. Nel 2000 inizia l’attività di intrattenimento e si dedica anche all’insegnamento di circo. Lavora in Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna, Egitto e Grecia. Nel 2011 con il personaggio Pistillo e con il trio Okea entra nel cast di “Colorado” su Italia 1 condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Andrea Viganò: il comico Pistillo al fianco di Diavolita dal 2015

Andrea Viganò è diventato famoso con il personaggio di Pistillo, ispirato alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di Fred Astaire. Il personaggio magico indossa un tight grigio e calzoncini corti, tra le mani tiene un bastone rosso e bianco con cui, senza mai dire una parola, dà vita ai sogni con poesia e comicità. Andrea Viganò e Melita Toniolo stanno insieme da sei anni ma non sembrano intenzionati a sposarsi: “No, non è tra i nostri progetti. Per noi, quello che fa la grande differenza è diventare genitori più che il matrimonio in sé. Nostro figlio ci legherà tutta la vita”, aveva detto la ex Diavolita poco prima della nascita del figlio a Vanity Fair. La prima dedica social di Melita al compagno Andrea, risale al marzo 2015: “… un giorno sei entrato nei miei sogni e hai reso tutto possibile”. La coppia condivide spesso momenti di vita quotidiano insieme al figlio Daniel sui social.

