ANDREA, VITTORIA MARIA, VIRGINIA, ALBERTO TACCONI, FIGLI STEFANO/ Il campione: “Loro sono la mia squadra”

“La mia famiglia è molto importante, hanno fatto avanti e dietro per me. Ho la mia squadra che mi sta dietro”. Così Stefano Tacconi a Verissimo parlando dei figli Andrea, Vittoria Maria, Virginia e Alberto. “Li ho avuto tutti quando ho smesso di giocare a calcio per godermeli tutti, ho fatto il papà. Adesso non mi fanno toccare vino, non mi fanno fumare… Quando provo a bere qualcosa, mi danno delle scoppole in testa”, scherza l’ex portiere della Juventus.

Al suo fianco Andrea Tacconi: “Non dormivamo mai temendo ci arrivasse qualche chiamata, ma siamo stati forti, la famiglia è unita. Ho dovuto lavorare di più perché mancava il pilastro. Ho avuto paura di perderlo, ho avuto degli attacchi di panico”. A proposito della madre, Andrea Tacconi aggiunge: “La mamma è una trentina, è tosta. Non si è mai arresa”. Infine, quello che ha capito su suo padre: “C’era un rapporto odio-amore prima, ora solo amore. Ora non litighiamo più”. (agg. di Silvana Palazzo)

Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria, chi sono i figli di Stefano Tacconi

Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria sono i figli di Stefano Tacconi nati dall’amore e dal matrimonio con la seconda moglie Laura Speranza. Dal 2011 l’ex portiere è sposato alla ex modella Laura Speranza e dal loro amore sono nati quattro figli. In una vecchia intervista fatta dal campione a Che tempo che fa di Fabio Fazio ha parlato così dei figli: “Papà? Ci vuole tanta pazienza, meglio fare il portiere. I miei figli uno più bello dell’altro? Il genio è quello”.

Il primo figlio Andrea ha seguito le orme del padre come ha raccontato l’ex campione: “il mio primo figlio Andrea aveva cominciato con la Lazio nei Giovanissimi, si lamentava che l’avevo portato da Suor Paola dove ci sono regole precise ma gli è servito per maturare un po’. Ha mollato perchè ha avuto due disavventure con due squadre fallite e si è stufato. L’ultimo figlio ha un carattere molto strano, voglio dargli dei consigli ma si vergogna che vado al campo, ora vuole cambiare squadra, sono ingestibili i figli e io voglio dargli libertà come ha fatto mio padre con me. Poi quando vado al campo ci sono le mamme che sono le peggiori di tutte, offendono l’allenatore perchè il figlio non gioca e l’altro perchè è stato sostituito, quindi sto a casa e faccio prima”.

Il figlio Andrea sulle condizioni di salute del padre Stefano Tacconi

Come sta Stefano Tacconi dopo l’emorragia cerebrale? A raccontare qualche dettaglio è proprio il figlio Andrea raggiunto dall’ANSA: “è molto determinato. Cammina sempre con un supporto, però è migliorato molto. Ultimamente mi ha detto ‘me la sono vista brutta’, ha capito che è stata una cosa grave quella che ha avuto”.

Nella vita di Stefano Tacconi non c’è solo la famiglia e il calcio, ma anche un’altra passione: la cucina. “Sono nativo umbro quindi il mio piatto migliore sono le Penne alla norcina con la salsiccia umbra che è particolare” – ha raccontato l’ex campione.

