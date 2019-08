Andrea Zamperoni, giallo sulla morte dello chef a New York/ Autopsia fondamentale

La morte di Andrea Zamperoni rappresenta un vero e proprio giallo. Lo chef del ristorante Cipriani Dolci di Manhattan è stato rinvenuto senza vita mercoledì in un ostello del Queens e alcuni aspetti della vicenda vanno chiariti. La madre del cuoco di Zorlesco ha presentato denuncia, mentre la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta: il fratello gemello Stefano – anche lui dipendente della Cipriani Dolci – si trova negli Stati Uniti d’America per seguire da vicino l’evoluzione dell’inchiesta. Come vi abbiamo raccontato, la Cbs ha trasmesso le immagini dell’intervento della polizia nel Kamway Lodge, un motel per tutte le occasioni secondo Il Messaggero, ed è possibile notare una donna che viene fatta salire su una vettura delle forze dell’ordine in manette. Il corpo di Zamperoni, descritto da tutti come una bravissima persona, era avvolto in una coperta: «come se qualcuno stesse per disfarsene», il commento riportato da Repubblica, sebbene il corpo del giovane non presenti segni di traumi.

IL GIALLO SULLA MORTE DI ANDREA ZAMPERONI

Fondamentale l’esito dell’esame autoptico, che stabilirà la causa del decesso del 33enne di Casalpusterlengo. Il Corriere della Sera spiega che alcuni ospiti dell’ostello – noto per i giri di droga e di prostituzione – hanno parlato di voci concitate al primo piano, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita dello chef. L’ultima volta Zamperoni era stato avvistato nella notte tra sabato e domenica prima di salire su un Uber e le forze dell’ordine dovranno ricostruire le ultime ore del giovane: il motel non è molto distante dalla casa in cui viveva e non è chiaro perché avesse preso una macchina. Tornando sulla donna fermata, il Daily News ha affermato che si tratta di una prostituta nota per fornire droga ai suoi clienti: dopo essere stata interrogata, è stata rilasciata. Al momento non sarebbe coinvolta nella vicenda. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: i funerali del cuoco italiano si svolgerà nella sua Casalpusterlengo non appena sarà possibile rimpatriare la salma.

