Andrea Zamperoni: salma oggi in Italia/ A New York si indaga sui bancomat

Proseguono le indagini circa la morte di Andrea Zamperoni, il 33enne chef originario di Lodi, trovato senza vita lo scorso 21 agosto in un motel del Queen’s, a New York. In carcere vi è la prostituta e spacciatrice Angelina Barini, che ha spiegato agli inquirenti di essere stata con il cuoco italiano la notte del decesso, e di aver fornito allo stesso della droga, per l’esattezza l’ecstasy liquida. La situazione pare sia poi degenerata e alla fine Zamperoni è morto. Le forze dell’ordine si sono messe sulle tracce del protettore delle stessa prostituta, che stando alle rivelazioni di quest’ultima, avrebbe voluto fare a pezzi il cadavere del povero Zamperoni con una motosega, di modo da farlo sparire per sempre. Si cercano altri personaggi appartenenti alla stessa cricca, e nel contempo la donna, 41 anni, rimane in carcere con l’accusa di spaccio.

ANDREA ZAMPERONI: SALMA OGGI IN ITALIA

Resta da capire quando arriverà il risultato dell’autopsia, da cui si capiranno le esatte cause di morte del 33enne italiano, e di conseguenza, si farà maggiore chiarezza sull’intera vicenda, che a tutt’oggi, a più di una settimana dal decesso, appare ancora zeppa di punti interrogativi. Gli investigatori stanno esaminando anche i filmati di alcuni sportelli bancomat non lontani dal motel del Queen’s, visto che qualcuno avrebbe prelevato con la carta di credito di Zamperoni, mentre lo stesso era ormai in fin di vita, o forse dopo che era già deceduto. Nella giornata di oggi la salma dello chef italiano dovrebbe fare rientro nel Belpaese, dove verrà accolta dalla famiglia. Marzia, persona molto vicina ad Oriella Ave Dosi, madre di Andrea, ha parlato così ai microfoni di Rai News: “Quello che la gente dice e pensa qui in paese, anche dopo che si è saputo come è morto, è che Andrea sia una vittima”.

