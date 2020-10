Andrea Zelletta/ Alice Fabbrica e il gossip pronti a travolgerlo? Natalia Paragoni “tutto tranquillo”

ANDREA ZELLETTA TRAVOLTO DAL GOSSIP AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Andrea Zelletta è stato oggetto di una dolce sorpresa nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020 ovvero l’incontro con la sua amata Natalia Paragoni, etichettata come la figlia di Belen Rodriguez da una delle autrici del programma. Fin qui tutto normale, Andrea ha incontrato la sua Natalia mantenendo la distanza social e sciogliendosi in lacrime ammettendo di aver sentito tanto la sua mancanza, ancor di più di quanto avrebbe immaginato, e di essere convinto di aver trovato la donna giusta, quella per la vita, ma sarà davvero così? A fare uno sgambetto all’ex tronista è stato proprio Alfonso Signorini che ha subito chiesto: “Hai mai pensato di tradirla in questi mesi?”. La risposta di Andrea è stata “no mai” ma a quanto pare non è così, almeno secondo il gossip che sta per travolgerlo.

ANDREA ZELLETTA TRA ALICE FABBRICA E LA NUOVA AMICIZIA CON MASSIMILIANO MORRA

Proprio a Mattino5 si è parlato della puntata e dell’incontro tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ed è venuto fuori che il Grande Fratello Vip sarebbe pronto a tirare fuori un vecchio amorazzo del tronista ovvero un’influencer che lui continua a contattare e seguire sui social ormai da diversi anni, prima di Natalia (anche durante relazioni con altre donne) e anche adesso che al suo fianco c’è la sua corteggiatrice. Lei è Alice Fabbrica e nei giorni scorsi ha confermato questi rumors con buona pace della Paragoni che si è detta tranquilla. Intanto, nella casa, Andrea Zelletta continua a giocare e scherzare con tutti, ma in un delicato passaggio ha raccontato qualcosa di sè parlando di un momento complicato in cui non aveva un soldo in tasca. Parlando con Massimiliano Morra ha spiegato: “Non volevo che i miei genitori mi mantenessero e facevo qualsiasi lavoro, anche in discoteca, pur di pagare da solo l’affitto”. I due si sono riscoperti molto simili sia nelle loro origini umili e sia nel loro modo di fare e di affrontare le situazione, è nata una nuova amicizia?



