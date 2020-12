Andrea Zelletta/ Amico di tutti per evitare la nomination? Intanto con Stefania Orlando…

Andrea Zelletta amico di tutti per evitare la nomination?

Andrea Zelletta non è in nomination al Grande Fratello vip 2020 e, quindi, come al solito, si è limitato a partecipare alla vita della casa senza fare più di tanto. In tutti i video disponibili sul sito ufficiale del programma il suo nome si legge solo in funzione di altri. Il tronista ha avuto modo di consolare Maria Teresa Ruta in crisi per l’arrivo di Samantha de Grenet, ha raccolto le considerazioni di Cristiano Malgioglio su Filippo Nardi e, infine, ha consolato Giulia Salemi. I due hanno in comune la poca voglia di esternare i loro pensieri e le loro ferite e proprio il tronista in questi giorni ha confermato di avere situazioni irrisolte nella vita e in famiglia ma che non gli sembra il caso di tirarle fuori al Grande Fratello Vip 2020. Capitolo chiuso quindi sulle sue emozioni mentre i suoi amici, uno ad uno, stanno lasciando la casa.

Andrea Zelletta vicino a Stefania Orlando? Simone Gianlorenzi risponde sui social..

Da Enock a Oppini ed Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta si trova adesso ancorato a quella che era la stanza blu ovvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma perché? Si tratta solo di strategia? Secondo alcuni sembra proprio di no e fatta fuori la calabrese, il tronista abbia trovato un’ancora in Stefania Orlando tanto che fuori dalla casa c’è già chi grida ad una possibile liason e un debole che la conduttrice avrebbe nei confronti del giovane tanto da stuzzicare persino il marito Simone. Il marito ha condiviso sui social un video in cui la moglie abbraccia da dietro il bell’Andrea e poi ha scritto ‘Cornuto, mazziato..e ormai pure single’ con tanto di faccine sconvolte. Inutile dire che il tweet era ironico e che lui stesso lo ha sottolineato un attimo dopo. Simone non teme Andrea, questo è certo. La questione sarà trattata nella casa questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA