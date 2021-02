Andrea Zelletta/ “Amico speciale” di Rosalinda e non solo, sarà eliminato oggi?

Andrea Zelletta al Grande Fratello vip 2020, sarà eliminato o sarà il quarto finalista?

Andrea Zelletta rischia tanto, i fan lo sanno bene. In questa edizione del Grande Fratello vip 2020 ha giocato, scherzato, pianto e ad un tratto si è pensato spesso di lui che sia uscito dalla casa minacciando azioni legali per via della questione del presunto tradimento ai danni di Natalia Paragoni. I misteriosi giorni passati fuori dalla casa, in albergo, a leggere e scoprire cose sulla vita esterna per poi rientrare nella casa e ancora qualcosa che nessuno ci ha spiegato bene anche se tutto sembra essere legato proprio a questioni personali e possibili minacce di lasciare il gioco. Alla fine Croccantino è arrivato ad un passo dalla finale di lunedì 1 marzo ma in molti sono convinti che la doppia eliminazione di questa sera potrebbe metterlo a rischio ma se così non fosse? Grazie alle amicizie costruite nella casa, per lui potrebbe arrivare quel posto da finalista oppure no?

Andrea Zelletta super partes ma…

Anche in questa settimana Andrea Zelletta è rimasto un po’ sulle sue. Il bell’ex tronista di Uomini e donne non si è scagliato contro Dayane Mello come hanno fatto tutti gli altri e, in particolare, Tommy, Stefania e Rosalinda, ma ha cercato di essere un po’ sopra le parti come sempre. In molti si sono accorti della sua poca voglia di intervenire ma non di quella di punzecchiare tutti e forse questo lo ha fatto avvicinare molto a Tommaso Zorzi che lo ha preso sotto la sua ala appoggiandosi spesso a lui. Dall’altro lato abbiamo proprio Rosalinda che, sicura di uscire questa sera, ha scritto una lettera etichettando l’ex comodino della casa come “un’amico speciale e lo sei sempre stato..”. Sicuramente i rapporti che Andrea si porterà fuori valgono molto di più della vittoria arrivati a questo punto.



