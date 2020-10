Andrea Zelletta/ Bacia Francesco Oppini e su Tommaso Zorzi rivela che…

ANDREA ZELLETTA E IL CHIARIMENTO CON TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Salviamo Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020. Con queste parole in queste ore Natalia Paragoni sta cercando di salvare il suo fidanzato dalla possibile eliminazione nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il bel tronista è finito allo scontro con Guenda, Matilde e Maria Teresa, tre rivali davvero dure da battere, ma perché quello che è stato etichettato ‘comodino’ da alcuni dovrebbe lasciare la casa dopo essere stato preferito dal pubblico per tanto tempo? Natalia sembra preoccupata e si sta occupando di raccogliere i voti per lui ma, intanto, dentro la casa, Andrea continua a comportarsi come sempre giocando e scherzando con gli amici. Gli unici fatti rivelanti riguardano proprio il suo legame con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini perché in due giorni è davvero successo di tutto tra loro nella casa dl Grande Fratello. Il primo a finire nel suo mirino è proprio l’influencer. I due hanno spesso discusso proprio per via del suo essere poco pronto a intervenire nelle discussioni della casa ma proprio nei giorni scorsi l’ex tronista ha preso la palla al balzo per parlare con lui dicendo che sei giorni su sette lo trova simpatico e il settimo giorno che non riesce davvero a sopportarlo. Il suo essere lunatico lo convince proprio e non per questo però deve accusare gli altri di non essere in grado di confrontarsi con gli altri o di essere utili.

IL BACIO TRA ANDREA ZELLETTA E FRANCESCO OPPINI

Finita la discussione con Tommaso Zorzi, però, Andrea Zelletta ci ha regalato un vero e proprio colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ovvero un bel bacio gay con Francesco Oppini. Sì, avete letto bene. Complice la produzione che ha lanciato i gieffini in una movimentata festa anni ’20 con tanto di vestiti, trucchi e alcol. Nel bel mezzo della cena il figlio di Alba Parietti si è alzato in piedi per attirare l’attenzione di tutti e a quel punto Andrea Zelletta si è alzato e ha baciato l’amico etichettando poi questo momento come ‘croccante’. Il pubblico salverà il simpatico tronista oppure ne farà le penne per via dei titani con i quali si scontrerà?



