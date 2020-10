Andrea Zelletta battuta hot a Matilde Brandi/ “Vieni qua che non ti faccio sentire più mamma” (GF Vip 2020)

ANDREA ZELLETTA SI SALVA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 MA NON REAGISCE…

Altri giorni di non pervenuto per Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020. Va bene l’educazione, va bene anche l’essere pacato e sempre sulle sue, ma le cose per lui non sembrano cambiare nemmeno quando si è ritrovato faccia a faccia con la paura di uscire e lasciare la casa di Cinecittà. Alla fine il tronista si è salvato a discapito di Franceska Pepe che è uscita dalla casa (ma potrebbe farvi ritorno) ed è rimasto in casa per altri giorni passati nel limbo. Gli stessi compagni di casa iniziano un po’ a stufarsi del suo modo di fare e, in particolare, Tommaso Zorzi gli ha fatto notare che forse continuando così le cose non possono migliorare in casa per lui. L’influencer ha notato che il bel tronista non dice mai la sua e che lo fa solo quando viene spinto e quasi costretto a farlo. Andrea Zelletta continua a sottolineare che lui non ama fare discussioni e che dice la sua quando è necessario. Questo lo porterà ad una nuova nomination al Grande Fratello Vip 2020?

LA BATTUTA HOT A MATILDE BRANDI

Se nelle discussioni Andrea Zelletta fa sempre un passo indietro, lo stesso non possiamo dire nelle sue battute un po’ hot che rischiano davvero di far arrabbiare la sua gelosissima Natalia Paragoni. I due non hanno avuto ancora modo di vedersi al Grande Fratello Vip 2020 ma i fan sono pronti a scommettere che l’ex corteggiatrice e compagna di Zelletta, rischia davvero un crollo nervoso. A mettere dura prova ancora i suoi nervi è stata una battuta un po’ hot fatta a Matilde Brandi che, sentendosi tratta da mamma forse per via dell’età, si è un po’ lamentata in giardino con gli altri fino a quando proprio Andrea Zelletta ha rilanciato: “Vieni qua Matilde che non ti faccio sentire più mamma”. Le risate non sono mancate in giardino, ma avrà riso anche Natalia?



