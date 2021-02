Andrea Zelletta/ Cambia strategia per diventare finalista del Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta finalista del Grande Fratello Vip 2020? Il sorpasso di Pierpaolo Pretelli lo delude ma..

Signori e signore Andrea Zelletta si sta rivelando il vero protagonista di questo ultimo scorcio di edizione. Proprio lunedì scorso ha sfiorato il posto di finalista del Grande Fratello vip 2020 soprattutto grazie alla sua ritrovata voglia di mettersi in gioco, di essere divertente e di essere amico di Tommaso Zorzi, e così in molti hanno avuto modo di rivalutarlo e sostenerlo ma alla fine qualcosa è andato storto e quando sembrava ormai certa la sua finale, ecco arrivare lo sgambetto di Pierpaolo Pretelli che gli è passato davanti lasciando l’ex tronista sconvolto. Andrea Zelletta ha fatto finta di stare al gioco ma il pubblico si è accorto che per un attimo ha avuto un momento di smarrimento tanto da dire addirittura di voler lasciare il gioco e la casa magari proprio in questa settimana. Alla fine le cose sono cambiate e sembra che il bel pugliese abbia trovato di nuovo il coraggio di riprovarci soprattutto dopo quello che è successo a Dayane Mello.

Andrea Zelletta amico di tutti…

Dall’altro lato, infatti, Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 ha saputo dimostrare di essere un buon amico e, in particolare, non solo perché ha avuto modo di stare al fianco di Dayane Mello ma anche perché si è molto legato ad Andrea Zenga. Quest’ultimo si è confrontato proprio con lui riguardo a quello che è successo nella sua vita e, soprattutto, all’incontro con il padre. Il pugliese gli ha consigliato di affrontare il problema una volta fuori dalla casa ma senza chiudersi a riccio provando a dare un’occasione a suo padre senza avere molte aspettative, vivendo alla giornata. Siamo sicuri che Zenga ascolterà l’amico?



© RIPRODUZIONE RISERVATA