Andrea Zelletta/ “Lite Gianmaria-Soleil? Caduto nella sua rete, lei bravissima a…”

Andrea Zelletta ha commentato a “Gf Vip Party” la puntata di ieri sera del Grande Fratello. Le prime parole sono state ovviamente su Alex Belli, protagonista indiscusso di questa nuova stagione, che ieri ha lasciato la Casa dopo squalifica. Negli scorsi giorni Zelletta ha accusato il concorrente del reality show di Mediaset di aver fatto una farsa quando ha chiesto di voler uscire dalla casa: “Io sono dell’idea che se qualcuno ha voglia di abbandonare il gioco può farlo – le parole rilasciate da Zelletta prima della diretta di ieri – ci sono state tante persone che hanno avuto momenti di debolezza quando ho fatto il Gf io. Hanno associato Belli a quanto accaduto con Tommaso (Zorzi ndr); lui soffriva di ansia e aveva i suoi sfoghi, aveva 5 minuti di totale follia, attacchi di panico, e qui mi sembra una cosa leggermente diversa. C’è una situazione fuori che può portare a voler uscire”.

Sul fatto che alcuni concorrenti del Gf Vip potrebbero abbandonare il reality venerdì prossimo (ieri ha lasciato Francesca Cipriani), Andrea Zelletta ha spiegato: “Ci deve essere un po’ il rispetto del lavoro, il Gf ti da tanto e ti da il permesso di metterti in mostra. Arrivati ad un certo punto in cui il Gf ti chiede di prolungare e ti da qualcosa, è giusto il momento di restituire. Io sono una persona che rispetta il lavoro. Poi se uno ha grandi problemi da sistemare il Gf non chiude nessuno a chiave. Io avevo continuato senza pensarci perchè alla fine è bello farlo il Gf al massimo, al pieno delle proprie possibilità”.

ANDREA ZELLETTA: “SU GIANMARIA E SOLEIL SORGE…”

Si è parlato poi di un recente tweet pubblicato dallo stesso Zelletta, in cui “polemizzava” nei confronti di Manuel Bortuzzi e Alex Belli, che avevano scritto delle lettere in un posto che lo stesso Andrea aveva usato durante la sua edizione del Gf Vip: “Quello è il mio posto e sapete perchè l’ho scelto? Pensavo che nessuna telecamere potesse arrivare fin li a vedere cosa stessi scrivendo, e invece mi sono sbagliato”.

Quindi ha aggiunto: “Caro diario ho visto Alex Belli che cantava Esmeralda e mi ha fatto venir voglia di buttare un grido! Poi ho visto anche il limone con Soleil e mi ha fatto venire voglia di buttare un grido ancor più forte. Ho perso la voce”. Chiusura dedicata a Gianmaria, dopo la lite con Soleil Sorge: “E’ caduto nella provocazione di Soleil, lei ama provocare e lui ci è cascato in pieno. Comunque non sono piccole discussioni, ogni volta c’è una guerra mondiale”.

