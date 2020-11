Andrea Zelletta/ Consola Elisabetta Gregoraci e con Selvaggia Roma.. è lite!

Andrea Zelletta in nomination al Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta di nuovo a rischio nomination al Grande Fratello Vip 2020? Il cerchio si stringe nella casa e nel gioco e questo significa che presto avremo modo di capire cosa ne sarà di lui soprattutto quando, ad un passo dalla diminuzione delle dirette, scopriremo chi finirà in nomination e a rischio eliminazione già lunedì sera e chi no. Tra i nominati potrebbe esserci di nuovo il bell’ex tronista che solo qualche giorno fa ha finalmente parlato con Pierpaolo Pretelli etichettando la sua nomination “una scelta televisiva” che alla fine ha compreso. In molti sono sicuri che le sue parole sono dettate dal fatto che il tronista alla fine si è salvato, ma come sarebbero cambiate le cose se fosse uscito dalla casa al posto di Massimiliano Morra? Comunque la nomination ha fatto bene al siciliano che in questi giorni ha iniziato a mettersi in gioco tra discussioni e chiarimenti diventando addirittura il nuovo centro di Elisabetta Gregoraci.

Andrea Zelletta consola la Gregoraci e difende Pierpaolo da Selvaggia Roma..

Pierpaolo Pretelli ha scaticato la calabrese che però si è consolata proprio con Andrea Zelletta che l’ha potuta stringere stretta per consolarla dopo le parole di Dayane Mello nella scorsa diretta. La calabrese ha ammesso di essere rimasta ferita dalle sue parole ma il siciliano ha provato a tirarla su di morale: “Tu non ti devi fare problemi, non hai sbagliato nulla e gli attacchi alla tua famiglia non hanno senso”. Dall’altra parte, invece, Andrea ha avuto modo di litigare e di chiarire anche con Selvaggia Roma che lo ha accusato di volersi mettere dentro i discorsi anche quando non lo riguardano e, soprattutto, di non parlare direttamente con lei: “Certo che sono suo amico, anche se sono passati solo sessanta giorni, tu hai esagerato” e tirando in mezzo anche la Gregoraci rilancia: “Da quando sei entrata parli solo di loro, hai detto la tua, fine”. A quanto pare Andrea quando deve difendere i suoi diventa davvero un leone.



