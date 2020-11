Andrea Zelletta/ Crisi e lacrime con Elisabetta Gregoraci: “non voglio perderti”

Andrea Zelletta eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta è cambiato nel suo percorso al Grande Fratello Vip 2020? Sì, anche lui lo sa bene e in questi giorni ne ha parlato con Maria Teresa Ruta che ha voluto affrontare con lui questo discorso. La conduttrice si è accorta del suo cambiamento arrivato con la nomination di Pierpalo Pretelli e con l’occasione che ha avuto di rimanere nella casa. Forse forte del parere e del voto del pubblico, l’ex tronista si è sentito sicuro e amato tanto da poter finalmente alzare la testa evitando di vivere questa esperienza in apnea, ma a cosa era dovuto il suo modo di fare e perché tanta timidezza e poca incisività? Andrea Zelletta ha spiegato a Maria Teresa Ruta di sentirsi davvero inadeguato in alcuni frangenti e di essersi sentito inferiore rispetto agli altri per via della dicitura vip e per il suo percorso. Alla fine nella casa ci sono stati alcuni mostri sacri della tv e lui era solo un tronista e un modello e questo lo ha fatto un po’ sentire inferiore e fuori posto. Per i nostri vip non è stata una settimana facile quella che sta volgendo al termine e non solo perché venerdì non sono andati in onda ma perché hanno scoperto che il programma andrà in onda fino a febbraio e questo ha mandato in crisi tutti, Andrea Zelletta compreso.

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 è in crisi perché Elisabetta Gregoraci va via?

A complicare le cose ci ha pensato Elisabetta Gregoraci che si è detto pronta a lasciare la casa appena il suo accordo scadrà (ovvero il contratto firmato fino al 4 dicembre) ma per Andrea pensare di perderla lo manda già in crisi. I due sono diventati davvero molto amici in queste settimane soprattutto quando Pierpaolo Pretelli ha ferito la showgirl voltandole le spalle ed evitando di sostenerla contro Selvaggia Roma. Proprio all’amica calabrese, Andrea confida di avere paura perché questo gioco tira fuori tutto e lui ha paura di perdere il controllo e mostrare quello che ha dentro affermando che sembra forte ma in realtà non è così e non vuole continuare questa esperienza senza di lei o senza Francesco ed Enock (che sembrano pronti ad andare via). Andrea Zelletta dovrà farcela da solo perché anche lui, come altri, sono pronti a rimanere una volta sistemate le questioni lavorative al di fuori, televoto permettendo, riuscirà a rimanere a galla senza il suo gruppo oppure anche lui alla fine dovrà arrendersi? Il tronista è ad un punto di svolta che potrebbe mostrarci altro di lui che ancora non sappiamo.



