Andrea Zelletta/ Crisi per il prolungamento? Dayane Mello nel suo mirino ma…

Andrea Zelletta, crisi per il prolungamento del Grande Fratello vip 2020?

Andrea Zelletta da comodino a primo finalista del Grande Fratello Vip 2020? Il rischio c’è ed è davvero alto soprattutto se il primo nome verrà fuori grazie ad un televoto lampo tra persone scelte proprio dagli altri concorrenti del programma. Spesso è capito che chi è ben voluto nella casa alla fine si avvicina per primo al podio ma sarà davvero questo che succederà ad Andrea? In molti in casa lo amano e se togliamo la questione Dayane Mello, gli altri sembrano ormai aver fatto pace anche con il fatto che lui non si espone sempre e non è tra quelli che è sempre pronto a dire la sua quando non è una cosa che lo riguarda da vicino, cosa ne sarà quindi di lui adesso? Questa sera scopriremo se sarà lui un possibile finalista ma sulla sua testa incombe il prolungamento del Grande Fratello Vip 2020 che potrebbe finire alla fine del mese di febbraio. I primi rumors sono già arrivati nella casa tramite confessionale mettendo in crisi i vipponi, cosa ne sarà quindi di Andrea?

Andrea Damante ha ancora qualcosa da dire a Dayane Mello?

A metterlo a dura prova nei giorni scorsi ci ha pensato proprio una delle sue coinquiline, Dayane Mello che ha messo in dubbio l’amore di Natalia Paragoni nei confronti di Andrea Zelletta parlando addirittura di un tradimento. Ogni volta che si parla di questo al Grande Fratello Vip 2020 tutto finisce poi per passare in secondo piano visto che Andrea non ha intenzione di sviscerare alcune cose in tv e quindi anche il discorso con la sua bella fidanzata è rimandato alla fine del programma mentre lei continua a fargli dediche d’amore sui social. Rimane il fatto che Andrea non dimentica e anche nei giorni scorsi ha puntato il dito contro la brasiliana. Hanno ancora qualcosa in sospeso da risolvere prima della finalissima?



