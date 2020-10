Andrea Zelletta/ Dalle lacrime per Franceska Pepe alla lite con Stefania Orlando (Grande Fratello Vip)

ANDREA ZELLETTA E’ UN COMODINO, PAROLA DI FRANCESKA PEPE (E NON SOLO)

Andrea Zelletta rimarrà per sempre noto come il comodino di questo Grande Fratello Vip 2020? Il bel tronista ha deciso di partecipare al programma per cambiare un po’ le sue sorti e dare un colpo alla sua carriera ma, a quanto pare, per il momento niente è cambiato per lui. Nella casa continua ad essere un non pervenuto, almeno secondo gran parte dei compagni, ma non secondo il pubblico che continua a votarlo tra i preferiti della casa. E allora chi ha ragione e chi è che continua a votare il giovane pugliese se non sta dando niente alla casa? Lui è convinto di aver dato qualcosa alla casa ma proprio questo lo ha portato a discutere con Tommaso Zorzi che non ci sta e continua a ribadire il fatto che per lui non gli ha mai sentito o visto fare niente di importante. La cosa ha creato scompiglio nella casa soprattutto quando Franceska Pepe, in diretta, gli ha dato del comodino facendolo prima infuriare e poi piangere, una lite che ha tenuto impegnato il tronista spingendolo oltre tanto da offendere la modella e venendo poi accusato di essere un po’ violento.

ANDREA ZELLETTA CONTRO STEFANIA ORLANDO: “LA MOTIVAZIONE DELLA SUA NOMINATION..”

Ma cosa è successo subito dopo la diretta? Le tensioni per Andrea Zelletta non sono calate nemmeno quando il giovane ha avuto modo di commentare le nomination. Fuori in giardino il gieffino del Grande Fratello Vip, Andrea parla delle nomination e si lamenta un po’ di quella che ha fatto Stefania ai suoi danni: “Nel senso, lei mi ha dato una motivazione che non mi convince… preferivo che mi avesse detto sei uno che non si espone, io preferisco una persona così ma che me lo faccia diretto non che ci gira intorno dicendo che con Massimiliano parlo di più e quindi nomino te”. Tommaso Zorzi è convinto che questi giorni siano decisivi per tante cose ma Andrea continua a ribadire il concetto convinto di aver fatto qualcosa per lei e che lei non lo abbia apprezzato. Come finirà adesso tra loro? Si scontreranno questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA