Andrea Zelletta, dubbi sulla fidanzata Natalia Paragoni/ “Se mi ha tradito è finita!”

Se nel corso dell’ultima diretta, occhi nei suoi occhi, Andrea Zelletta ha ammesso di non avere alcun dubbio sul comportamento della sua fidanzata, le ultime ore trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno invece dimostrato che la realtà dei fatti è un’altra. Pochi giorni fa, e dopo il freddo bigliettino di Natale ricevuto dalla sua Natalia Paragoni, nella Casa si è diffuso il gossip secondo cui la Paragoni avrebbe tradito Zelletta durante una vacanza a Capri. Dayane Mello ha ammesso di aver saputo la cosa da una fonte affidabile ma Andrea ha ammesso di non crederci, parlando di false dicerie. Lui e Natalia si sono così chiariti e salutati tra grandi dichiarazioni d’amore. Le cose però sono cambiate proprio in queste ultime ore.

Andrea Zelletta e i dubbi sul tradimento di Natalia Paragoni

Dopo aver a lungo rimuginato sulla questione, Andrea Zelletta si è lasciato andare, ammettendo che effettivamente qualche dubbio sulla reale condotta della sua fidanzata Natalia Paragoni c’è. “Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. – ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”. I dubbi di Andrea potrebbero essere questa sera oggetto di discussione nel corso della diretta di Capodanno del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini approfondirà l’argomento con il diretto interessato.



