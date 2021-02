Andrea Zelletta e Andrea Zenga “Abbiamo fatto delle orge”/ Maschi e femmine…

Rivelazioni hot al Grande Fratello Vip 2020 soprattutto grazie alla presenza di Tommaso Zorzi che anche ieri sera ha preso le redini del suo show finendo primo in tendenza italiana e terzo addirittura nel mondo, una vera e propria conferma per l’influencer che è riuscito a tirare fuori confessioni hot (facendone una lui stesso..). E’ toccato a Giulia Salemi tirare fuori la domanda sulla possibilità di aver partecipato ad un ménage à trois e il primo a rispondere (e a non bere) è stato proprio il conduttore della serata che, al grido di “sono una ragazza moderna scusami mamma”, ha ammesso con sorrisini e applausi di aver presto parte ad un incontro sessuale a tre. Le rivelazioni che più hanno stupito tutti, però, sono quelle che sono arrivate da Andrea&Andrea che ieri sera, con parrucche da donne e movenze simili, si sono lasciati andare infuocando i social.

Andrea Zelletta e Andrea Zenga “Abbiamo fatto delle orge”

In particolare, i due, seppur in tempi diversi, hanno ammesso di essere stati al centro di alcune orge. Andrea Zelletta ha ammesso di aver preso parte a due incontri a tre e se nel primo caso si trattava di lui insieme ad un altro uomo e ad un’altra donna, nel secondo c’era sempre lui però con due donne. Dall’altro lato l’amico Zenga non è stato di certo a guardare ammettendo di essersi lasciato andare ad una serie di incontri a cui, una volta, hanno preso parte nove maschi, compagni di squadra, e quattro donne. Delle rivelazioni hot al Grande Fratello Vip 2020 che nessuno si sarebbe mai aspettato anche se non c’è voluto molto ad etichettare tutto al grido di “gay vibes” sui social.



