Andrea Zelletta/ E’ guerra con Dayane Mello: “Se volete giocare, giochiamo!”

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020: è guerra con Dayane Mello?

Andrea Zelletta è pronto a svegliarsi al Grande Fratello Vip 2020? Quando siamo ormai al giro di boa e sono passati tre mesi dal loro ingresso in caso, sembra che l’ex tronista sia ormai pronto a voltare pagina e a farlo “infuriare”, diciamo così, è stata proprio Dayane Mello. Il suo comportamento ha cambiato le cose in casa e tutti sono concordi nel dire che la sua tattica è quella di accaparrarsi i favori delle nuove arrivate solo per portarle dalla loro parte e gestire così le nomination. A questo punto Andrea Zelletta, in uno dei suoi ultimi confessionali, ha preso subito la palla al balzo al grido di “Se dobbiamo giocare, giochiamo”, quale sarà la sua prima mossa da giocatore? Al momento tutto tace in casa ma il tronista ha avuto modo di parlare con gli altri non solo della questione Dayane Mello che sembra preoccupare un po’ Stefania Orlando e gli altri, ma anche di quello che è successo lunedì scorso quando il suo nome è finito di nuovo tra i nominati del programma.

Andrea Zelletta ancora offeso con Giulia Salemi per la nomination?

A finire nel mirino di Andrea Zelletta questa volta è stata Giulia Salemi rea di averlo votato (che sia anche questa una macchinazione di Dayane Mello?). In realtà i due hanno avuto modo di parlare un po’ della sua nomination ma le cose non sono molto cambiate, anzi. La cosa che più ha dato fastidio ad Andrea Zelletta è stata la frase “Sai che ti adoro, ma ti nomino”, cosa significherà mai? Il tronista ha pensato ad una presa per i fondelli e quando ha affrontato l’influencer, lei non ha fatto altro che confermare di essere andata per esclusione e poi ammette: “Se fosse stato possibile nominare Cristiano, lo avrei fatto”. Andrea però non ci sta e continua a ribadire che il concetto è lo stesso ovvero che lei in questo modo ha fatto una classifica e che lui non compare tra i primi cinque e da lei non se lo sarebbe aspettato. Alla fine la Salemi non sembra nemmeno così preoccupata e chiude: “Non è vero, ti ho messo anche tra i miei preferiti. Non ho nulla da recriminarti, ma purtroppo le cose stanno così”. Il tronista pagherà con l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020 questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA