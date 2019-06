ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI/ Dicono no a Temptation Vip (Chi Summer Festival)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti e innamorati all’interno del dating show di Canale 5 Uomini e donne. Sono tanti i fan della coppia, che oggi aspettano di vederla sul palco del Chi Summer Tour di Cesenatico. I due, più affiatati che mai, condividono spesso la loro vita con il pubblico (social e non). L’ultima volta l’hanno fatto su Instagram, incassando anche qualche critica inaspettata e sorattutto infondata. “Ti sei già stancato – gli ha chiesto a un certo punto un follower – di Natalia? Sei cambiato… in peggio…”. Eppure Andrea sembra sempre lo stesso; e lo conferma, rispondendo direttamente al commento. “Stancato? Penso che i miei occhi, anzi i nostri occhi, parlino da soli”. La retorica degli “occhi a cuoricino” è ricorrente, nei post di Zelletta. “Se questi occhi dicono business io sono cieco”, ha scritto a un utente che lo accusava di essere “falso”. Altro che “business” e “falsità”: basta guardarlo, per capire che Andrea è cotto a puntino.

Il primo incontro di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre ultra-disponibili con i fan “curiosi”. Spesso e volentieri, Andrea risponde alle domande che gli fanno circa il loro rapporto di coppia. A chi gli chiede se, per esempio, parteciperanno a Temptation Island Vip, lui risponde di no. L’intenzione è quella di tutelare un rapporto appena nato: non è il caso di mettersi alla prova in quel modo. Altra curiosità interessante, le parole che ha rivolto al collega Luigi Mastroianni non appena ha visto Natalia scendere le scale. “Caspita, ma lei? è bona oh!”. E Mastroianni: “In realtà hai detto, ma questa è bona bona!”

Andrea Zelletta, Natalia Paragoni e… la dieta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si amano alla follia. Sfruttando la funzione “domande” di Instagram, ne approfittano per condividere le loro sensazioni e le loro emozioni del momento. Emozioni tipiche dei primi tempi, ma che forse, nel loro caso, sono destinate a durare. Il segreto è andarci piano, scoprirsi giorno per giorno: “A Natalia con la mia Mini piace schiacciare il piede sull’acceleratore, ma bisogna andare piano per strada, amore. Magari evitare di prendere le buche anche”, spiega Andrea, fornendo una bella metafora sul loro cammino di crescita. I due piccioncini crescono e si correggono a vicenda, calcando la mano soprattutto sulle abitudini più elementari. Tipo i pasti: “Non si può mangiare sta roba, già ti vedo la panza!”, la rimprovera Andrea. Tra i luoghi che frequentano più assiduamente c’è proprio la palestra, seguita a ruota dal cinema. E – dopo i pop corn – è la volta di uno spuntino veloce. Ma Natalia è sempre bellissima: lo dimostrano le sue foto e i suoi post sibillini, in cui lui si mostra “serio serio” (ma in realtà è solo presissimo): “Perché così serio? Chissà chi avrà attirato la mia attenzione…”.



