Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori?/ “Vogliamo un figlio, stiamo provando..”

Croccantino è ormai un protagonista del mondo dei social. Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Andrea Zelletta è sempre più presente sui social, spesso ai fornelli, ancora con la sua inseparabile bandana in testa nonostante sia già corso dal barbiere a tagliare i capelli, e poi con la sua inseparabile Natalia Paragoni. La bella corteggiatrice che ha tenuto le redini del suo percorso nella casa del GF Vip ricorrendo all’avvocato per diffidare il programma quando ha visto le cose precipitare tra presunti tradimenti e pettegolezzi, adesso si prepara ad essere la madre dei figli di Andrea Zelletta. In una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, infatti, la coppia ha confermato di volere un figlio, desiderio che proprio Andrea Zelletta aveva espresso nella casa di Cinecittà, ma quando arriverà il pargolo?

Andrea Zelletta e Andrea Paragoni genitori?

Al settimanale Nuovo proprio Andrea Zelletta ha confermato questo desiderio spiegando: “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”. I due stanno facendo già le prove con la loro Gigì e con il nuovo arrivato in famiglia, ma siamo sicuri che fare le prove con il loro amato cane li possa preparare al meglio ad avere un bambino? Il loro rapporto è uscito rinforzato da questi mesi di separazione per via del reality e proprio Natalia Paragoni ha definito bellissimo il momento che stanno vivendo confidando sui social che la loro reunion è stata magnifica. Sarà questo nuovo sprint a portare i due ad avere un figlio già nei prossimi mesi?

