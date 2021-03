Andrea Zelletta e Natalia Paragoni/ Passione e amore dopo il Gf Vip (Verissimo)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni saranno ospiti quest’oggi negli studi di Verissimo. L’annuncio è stato dato dallo stesso programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, con tanto di splendida foto pubblica su Instagram e la didascalia: “Dopo 168 giorni possono finalmente vivere di nuovo tutte le emozioni del loro amore: sabato a #Verissimo…”. I due si sono potuti riabbracciare dopo più di cinque mesi di lontananza, e oggi sicuramente racconteremo come è stato vivere lontani nonostante il forte amore che li unisce.

La cosa certa è che fra i due è tornata immediatamente la passione, come testimoniato da uno scatto di Natalia Paragoni su Instagram, il giorno dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip del suo Andrea Zelletta (classificatosi alla fine al quinto posto assoluto). Sulla pagina social della giovane influencer si vede la stessa coperta solamente da una sensuale biancheria intima, abbracciata da dietro dal suo compagno, a petto nudo e con un asciugamano.

ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI: “CHE EMOZIONI NEL RIABBRACCIARTI”

Uno scatto molto sexy quello di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che la modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne (programma dove i due si sono conosciuti e innamorati), ha corroborato da una splendida didascalia: “Non esistono parole per spiegare le emozioni che ho provato ad abbracciarti nuovamente dopo tanto tempo. Quelle braccia grandi che mi fanno sentire a casa, quel tuo profumo che sa di buono e quel tuo sguardo che ancora mi fa arrossire e mi fa brillare gli occhi. Questi mesi senza di te sono stati difficili ma tutto è svanito nell’istante in cui i nostri occhi si sono incrociati. Ti amo”. La risposta dell’ex concorrente del Gf non si è fatta attendere: “Amore mio, qui non sei croccantini – il commento al post – ma devo ammettere che sei piccantina. I LOVE YOU”. I due si erano immediatamente riuniti dopo l’eliminazione di Andrea dal reality show, un incontro nel giardino del cucurio in cui Zelletta aveva dichiarato pubblicamente tutto il suo amore spiegando: “Sarà la madre dei miei figli”.



