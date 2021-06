Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori?/ “Vogliamo un figlio, ma prima..”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati e felici. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha da poco festeggiato il secondo anniversario di fidanzamento. La coppia, inoltre, convive già e immagina un futuro insieme. Dopo aver trascorso sei mesi lontano dalla sua Natalia per restare nella casa del Grande Fratello Vip fino alla puntata finale, l’ex tronista di Uomini e Donne si è rituffato nella sua quotidianità con Natalia con la quale sogna di avere anche una famiglia. Pur essendo entrambi giovanissimi, Andrea e natalia, sicuri del sentimento che li lega, non escludono di poter formare presto una famiglia. Entrambi, infatti, sognano di poter avere un figlio insieme anche se, per il momento, non hanno alcuna intenzione di correre come ha spiegato lo stesso Zelletta in una recente intervista.

Andrea Zelletta "Matrimonio con Natalia Paragoni? La data è..."/ "Feat '80 con Shady"

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: prima la stabilità economica e poi un figlio

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Andrea Zelletta ha confermato di voler avere un figlio con Natalia Paragoni. Tale desiderio, però, non sarà realizzato nell’immediato. “Vogliamo un figlio, però non nell’immediato…Prima dobbiamo trovare una casa giusta e avere una stabilità economica adeguata…”, ha spiegato l’ex tronista che, nelfrattempo, sta facendo le prove con la loro cagnolina. “Me l’ha regalata Natalia dopo Uomini e Donne”, ha aggiunto ancora Zelletta. Nel corso dell’intervista, Zelletta ha parlato anche della sua intimità con Natalia svelando di avere rapporti una volta al giorno. “Nel 2021 si dovrebbe parlare di rapporti intimi in estrema libertà senza essere giudicati…”, ha concluso l’ex tronista che non esclude di sposare la sua Natalia nei prossimi anni.

