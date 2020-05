Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, video scherzo Le Iene/ Lui l’ha tradita?

Pubblicità

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni costituiscono una delle coppie più invidiate e chiacchierate fra quelle formatesi a “Uomini e Donne”, con un vasto seguito di followers sui social network e valanghe di like ottenute in calce a ciascuna delle loro fotografie, talvolta anche… bollenti. Nelle ultime ore, però, sul web si è diffusa la notizia del tradimento da parte di Zelletta nei confronti dell’amata, con lei che avrebbe reagito pesantemente, insultandolo e dandogli del “pezzo di m*rda”. Ebbene l’indiscrezione è vera, sì, ma… Per finta. I due innamorati sono infatti protagonisti di uno scherzo realizzato da Sebastian Gazzarrini de “Le Iene”, che sarà trasmesso su Italia 1 nella serata di oggi, martedì 12 maggio 2020, a partire dalle 21.10. Un “prank” perfido, che ha mandato su tutte le furie la bella Natalia, letteralmente accecata dall’ira di fronte a una confessione tanto inaspettata quanto dolorosa.

Pubblicità

ANDREA ZELLETTA HA TRADITO NATALIA PARAGONI? ESPERIMENTO DENOMINATO “AMORI IN QUARANTENA”

Non si tratta, peraltro, che del primo esperimento di questo tipo effettuato da “Le Iene”, che hanno già fatto sapere che altre coppie verranno prese di mira nelle prossime puntate. Le finalità di questi scherzi sono presto spiegate: “La televisione pullula di coppie nate nei reality e nei programmi tv come ‘Uomini e Donne’ o ‘Temptation Island’. Ci sono persone che costruiscono le loro carriere sulle serate e le notizie di gossip che crescono sull’onda del loro successo. E il dubbio è sempre lo stesso: è tutto vero o sono storie costruite a tavolino per cavalcare la celebrità?”. È così che nell’epoca del lockdown “Le Iene” hanno pensato di ideare l’esperimento “Amori in quarantena”, che testa la solidità degli amori germogliati sul piccolo schermo per capire quanto il sentimento sia vero. Nel caso di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, lui non ha tradito veramente lei, ma lei ama davvero lui? “Ci metto la mano sul fuoco”, ha asserito fiducioso il ragazzo. Non resta che collegarsi questa sera su Italia 1 per vedere se si sarà scottato o meno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA