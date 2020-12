Andrea Zelletta/ Elisabetta Gregoraci: “Sei l’unico che non mi ha deluso”

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 discute con Selvaggia Roma

Pochi giorni per metterlo a fuoco soprattutto adesso che Andrea Zelletta non è in nomination al Grande Fratello Vip 2020 e non ha sentito il pericolo di uscire e quindi il bisogno di esporsi. Gli ultimi colpi di coda il bel tronista ce li ha regalati solo nei momenti precedenti alla diretta di venerdì scorso e anche in puntata quando ha deciso di puntare il dito contro Selvaggia Roma rea di essere una donna che parla male delle altre donne e, quindi, degna della sua nomination. La cosa ha molto colpita l’influencer che subito dopo la puntata si è sciolta in un pianto a dirotto ascoltata solo da Giulia Salemi che ha provato a rincuorarla un po’ facendole capire che le parole di Andrea Zelletta non sono quelle che pensano le persone che da casa guardano il programma e la prova sta nel televoto che ha visto Dayane Mello tra i preferiti.

Elisabetta Gregoraci gli dice addio: “Sei l’unico che non mi ha deluso”

Questi giorni comunque per Andrea Zelletta non sono stati facili per via dell’addio di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020. La bella showgirl ha deciso di lasciare la casa e dopo due giorni passati nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, è tornata in casa e ha riabbracciato l’amico. I due hanno stretto un legame molto forte in questi giorni tant’è che proprio la Gregoraci, abbracciandolo, ha spiegato che lui è l’unico che non l’ha mai delusa. Prendendo la parola durante una discussione con Cristiano Malgioglio, che lo ha accusato di essere un po’ troppo tranquillo, Elisabetta Gregoraci ha rilanciato: “Non mi hai mai deluso sotto alcun tipo di aspettativa, sei una persona che adoro…Mi sei sempre stato accanto, sapevo di poter sempre contare su di te”. Alla fine la showgirl lo invita ad andare avanti in questo modo mostrandosi un po’ più deciso ma senza perdere la sua naturalezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA