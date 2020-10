Andrea Zelletta ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip/ Perché? Motivi personali

“Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali.” È con questo breve messaggio pubblicato su tutti i canali social ufficiali che la produzione ha annunciato l’abbandono, seppur momentaneo, di uno dei concorrenti di questa edizione per una questione sicuramente molto importante che necessita della sua presenza fuori dalla Casa. Cosa sia accaduto non viene comunicato: si parla di ‘motivi personali’ ma è molto probabile che saranno svelato solo domani sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 30 novembre. Difficile anche ipotizzare un immediato rientro da parte dell’ex tronista: essendo uscito da poche ore ed essendo entrato a contatto con altre persone, potrebbe volerci anche qualche giorno prima di rivederlo in Casa.

Andrea Zelletta ha lasciato la Casa: cos’è accaduto?

Non sembra che i motivi personali riguardino la fidanzata Natalia Paragoni, che su Instagram appare tranquilla e non fa alcun cenno all’uscita di Andrea Zelletta dal Grande Fratello Vip. Questo ci fa intuire che il problema riguardi invece la famiglia del gieffino. Chiaro che per ora si tratta semplicemente di ipotesi che non trovano alcuna conferma. Solo Alfonso Signorini potrà dare luce alla vicenda, nella speranza che non si tratti di qualcosa di grave. Nella Casa, intanto, lo spirito dei coinquilini di Zelletta è abbastanza sereno.





