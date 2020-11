Andrea Zelletta, ha violato regole del Grande Fratello Vip?/ Fuori dalla casa ha avuto informazioni vietate..

Andrea Zelletta è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per la gioia del pubblico e dei suoi fan. Alcuni non si erano nemmeno accorti della sua assenza fino a quando Alfonso Signorini non è andato in diretta venerdì ma senza proferire parola sull’ex tronista sparito nel nulla senza alcuna spiegazione. In un primo momento si era parlato di un risultato positivo ai controlli per il Coronavirus e di ulteriori accertamenti, altri momenti ancora si era parlato della sua possibile fuga per via del ritorno alla carica di Alice Fabbrica, e poi? Il nulla. Andrea Zelletta è tornato nella casa ma rivelando ai suoi compagni che non può dire niente di quello che è successo, almeno non ufficialmente, visto che poi ha iniziato a spifferare qualcosa rendendo ancora più misterioso il suo momento addio alla casa. Qual è la verità quindi?

Andrea Zelletta torna al Grande Fratello Vip, “Non posso dire niente”, ma poi…

Al momento non c’è niente di ufficiale e forse qualcosa potrebbe essere detto questa sera durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, ma secondo quanto hanno riportato sui social, sembra che Andrea Zelletta sia rimasto in albergo per un paio di giorni e che non solo ha avuto modo di vedere una puntata di Pomeriggio5 ma che addirittura sia riuscito ad aprire Instagram leggendo notizie, messaggi e commenti. Questo potrebbe inficiare il gioco e anche la rovinare la sua permanenza nella casa per essere andato contro ad ogni provvedimento? Lo scopriremo solo questa sera ma, intanto, c’è chi si chiede ancora: forse voleva lasciare il gioco e la paura della penale lo ha riportato indietro?

ANDREA ZELLETTA DOPO ESSERE USCITO SA:

-Che chiesa è passato alla juve

– Che CR7 ha avuto il covid

E ora pare che sappia pure che Tommaso ha il 40% al televoto MENOMALE CHE HA LETTO SOLO LIBRI E BEVUTO COCA COLA

GF E SIGNORINI:

#GFVIP pic.twitter.com/Y48WfkGW6l — Alice (@alicepelliciari) November 1, 2020





