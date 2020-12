Andrea Zelletta “Ho violato regolamento a Uomini e donne”/ “Avevo profili segreti..”

Non penso che sia poi così difficile pensare e capire che giovani tronisti a Uomini e donne, obbligati a non avere un profilo social attivo nel periodo del trono, trovino l’escamotage di creare account falsi per poter così controllare corteggiatori e corteggiatrici ma anche capire un po’ cosa si dice in giro di loro. A scoprire l’acqua calda è stato proprio Andrea Zelletta che al Grande Fratello Vip 2020 si lascia andare a queste sue ammissioni coraggiose svelando nella casa di aver violato il rigido regolamento di Uomini e donne parlando proprio della questione social. In particolare, Andrea Zelletta ha confessato di aver violato il regolamento del programma, creandosi falsi account su Instagram per tutta la durata del suo trono.

Andrea Zelletta “Ho violato regolamento Uomini e donne”

In particolare, ai suoi compagni di viaggio ha raccontato: “Ho avuto il profilo fake per 4 mesi quando facevo Uomini e Donne. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo ne ho fatto un altro. Volevo controllare le mie corteggiatrici e tutto per controllare le loro storie e i loro profili social” poi va avanti nel racconto nascondendosi un po’ nella mischia e rivelando quello che tutti sanno ovvero: “Guardate che lo fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano tutto. Ci sono corteggiatori e corteggiatrici che mandavano messaggi nelle stories, tipo una canzone o una dedica carina, ma se la redazione se ne accorgeva faceva togliere tutto. Io comunque spiavo tutto, anche gli avvistamenti dei fan ecc.”. Alla fine il fidanzato di Natalia Paragoni rivela di aver controllato anche chi metteva like alle sue corteggiatrici. Cosa gli succederà adesso? Niente, ne siamo certi.



