Andrea Zelletta/ Immune al Grande Fratello Vip 2020, il pubblico insorge?

Andrea Zelletta immune al Grande Fratello Vip 2020, si salva ancora ma…

Andrea Zelletta è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Ebbene sì. Quel barlume di vita che abbiamo visto in lui nella famosa settimana (in realtà metà) della nomination, si è spento ed oggi siamo nuovamente davanti al solito Andrea Zelletta. L’unico colore è stato proprio quello legato al suo scontro con Pierpaolo Pretelli quando l’amico ha avuto l’idea di non salvarlo durante la catena per evitare la nomination e fare il nome di Patrizia de Blanck al suo posto, risultato? Andrea Zelletta è finito su tutte le furie ma questa reazione ha fatto venire un vero e proprio attacco di panico a Pierpaolo con il quale, però, c’è stato un chiarimento, almeno in parte. L’ex tronista ha capito la scelta dell’amico etichettandola come una scelta televisiva e dopo essersi salvato adesso guarda dritto alla meta perché dalla sua parte si sono schierati Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci che lo hanno reso immune nella puntata di venerdì.

Andrea Zelletta non pervenuto dopo la discussione con Pierpaolo Pretelli…

Andrea Zelletta quindi questa sera al Grande Fratello Vip 2020 non rischia di uscire dalla casa ma potrebbe finire in nomination rimanendo con il fiato sospeso per tutta la settimana. A quel punto avrà modo di tornare a parlare o dire la sua? Al momento sembra proprio di no e parte del pubblico è pronto ad insorgere per via del suo modo di fare, le cose cambieranno quando nei prossimi giorni verranno annunciati nuovi arrivi nella casa, ben nove, oppure non farà in tempo a vedere chi varcherà la porta rossa? Scopriremo questa sera quello che succederà…



