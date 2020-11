Andrea Zelletta in crisi “Questo mondo non mi appartiene”/ Piange al Grande Fratello Vip, si scopre fragile?

Andrea Zelletta piange al Grande Fratello Vip: “Questo mondo non mi appartiene”

Giorni ad alta tensione nella casa per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e donne è stato messo davvero a dura prova nella puntata di venerdì sera e tutto per via delle cose che ha spifferato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la sua misteriosa uscita dalla casa. Andrea Zelletta è uscito dal gioco per due giorni e una volta tornato nella casa sapeva molte cose (dalle classifiche di calcio alla durata del programma e ai nuovi ingressi), tutto quello che poi ha riferito agli altri concorrenti. Quando Paolo Brosio è finito in punizione per via di quello che ha detto in casa riportando notizie dall’esterno, lui è rimasto in silenzio ma la produzione, dopo la reazione del pubblico, ha deciso di visionare i video trovando i momenti in cui Andrea parlava con gli altri. Proprio per questo si è deciso di annullare il televoto e di aggiungere così Zelletta insieme a Brosio e a tutti gli altri nominati. Uno dei loro nomi verrà fuori proprio questa sera come eliminato di turno ma la cosa sta mettendo in crisi l’ex tronista che proprio nelle scorse ore si è sciolto in lacrime parlando con i suoi compagni ammettendo di aver peccato di leggerezza e, in un secondo tempo, ammettendo di sentire un po’ il peso di questo mondo che non è il suo.

Andrea Zelletta ripensa alla sua famiglia e soffre per la nomination del Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 ammette di non avere il rapporto che Tommaso Zorzi ha con la sorella e di non sentirsi affine a questo mondo che comincia a stargli un po’ stretto. La crisi è andata avanti anche il giorno dopo e questa volta è toccato a Stefania Orlando consolarlo. L’inquilino sente di non appartenere al mondo dello spettacolo perché davvero non sa affrontare alcune cose e non ha nemmeno spirito di adattamento ammettendo di essere un pesce fuori d’acqua e non capisce davvero perché vuole stare in tv se poi si chiude e non riesce ad andare avanti. Stefania Orlando ha cercato di consolarlo facendogli notare che tutti loro sono stati scelti proprio per via del loro carattere diverso e non tutti devono essere uguali agli altri. A quel punto il tronista si è detto più tranquillo e anche sicuro che le cose stanno migliorando per lui e di aver imparato dai suoi errori, cosa ne sarà di lui questa sera? Il pubblico lo perdonerà o lo eliminerà attraverso le nomination.



