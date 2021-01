Andrea Zelletta: “L’8 febbraio me ne vado dal GF Vip”/ “Sono esausto, senza energie”

Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip per Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver perso la sfida al televoto contro Pierpaolo Pretelli che è stato eletto secondo finalista della quinta edizione del reality show, ha avuto un crollo. Tutto è nato da un battibecco con Maria Teresa Ruta che non ha gradito la nomination di Andrea. Zelletta ha deciso di nominare la Ruta non condividendo la sua scelta di votare per Pierpaolo durante la scelta del proprio finalista. Tra i due è nato così un battibecco che li ha portati a discutere. Durante la discussione con la Ruta, Zelletta si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo di essere stanco e di voler lasciare la casa il prima possibile. “L’8 febbraio me ne vado, basta!”, ha detto al termine della diretta con Alfonso Signorini. “Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però… Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!”, ha detto tra le lacrime.

ANDREA ZELLETTA ABBANDONA IL GRANDE FRATELLO VIP?

Stanco di discutere e di dover motivate tutte le volte le proprie nomination, Andrea Zelletta che ha ricevuto il videomessaggio del nonno, in giardino, durante un momento di sfogo con Stefania Orlando, dopo l’ennesima discussione con Maria Teresa Ruta per una nomination, tira fuori il proprio malessere. Lontano dalla fidanzata Natalia Paragoni e dai suoi affetti da ormai cinque mesi, Andrea ammette di non avere più le energie per restare nella casa fino al 1° marzo, giorno della finalissima. “Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina”, ha ammesso.



