Andrea Zelletta/ L’attaccamento a Tommaso Zorzi è solo una tattica?

Andrea Zelletta vicino Tommaso Zorzi solo per la finale del Grande Fratello vip 2020?

Tutti pazzi di Andrea Zelletta ma, in particolare, tutti pazzi dell’ex tronista in coppia con Tommaso Zorzi. I due continuano a pungersi in queste ultime giornate nella casa del Grande Fratello vip 2020, sono vicini, spesso si addormentano insieme e si risvegliano nello stesso letto e i fan sono pazzi del loro modo di fare e, soprattutto, di quello che si dicono. Proprio per via di questa bella sintonia cresciuta nel tempo, forse dovuta proprio alla presenza per entrambi di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi ha deciso di prendere a bordo il pugliese anche nella conduzione del suo show del mercoledì con ottimi risultati visto che l’ospite era lo stesso influencer. In molti però temono che la loro amicizia particolare possa essere legata solo ad una questione di voti e che proprio Andrea Zelletta possa essersi avvicinato a Zorzi solo per riuscire a godere dei suoi fan e, quindi dei suoi voti, per ottenere un posto in finale, ma sarà davvero questo quello che succederà questa sera?

Andrea Zelletta consola Rosalinda Cannavò e…

In questi giorni Andrea Zelletta ha avuto modo di occuparsi anche della sua amica Rosalinda Cannavò nella casa del Grande Fratello Vip 2020. I due sono sempre più vicini soprattutto da quando la siciliana ha deciso di buttarsi, almeno per un po’, con Andrea Zenga ma finendo per mettersi contro Dayane Mello che non manda giù la situazione e nemmeno il suo modo di essere e di fare la vittima. Andrea continua ad appoggiarla spingendola a prendere in mano la sua vita senza rimanere ancora in balia degli alti e delle loro richieste proprio come Dayane, siamo sicuri che questa versione amico funzionerà per il tronista? Siamo sicuri di sì visto che il giovane ha già ricevuto un aereo dedicato alla sua amicizia con Rosalinda.



