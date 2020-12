Andrea Zelletta/ L’attacco per colpa di Filippo Nardi e…

Andrea Zelletta eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta è di nuovo a rischio eliminazione e in molti sono convinti che questa volta l’ex tronista di Uomini e donne rischi davvero grosso al Grande Fratello Vip 2020. Il tronista è di nuovo in nomination ma forse nemmeno ci bada più soprattutto quando a preoccuparlo è ben altro, qualcosa come le critiche piovute nella casa proprio venerdì scorso quando i concorrenti si sono ritrovati travolti dalle accuse in arrivo dal pubblico in studio (ex colleghi e opinionisti) in relazione a quello che Filippo Nardi ha combinato nel programma. Le frasi oscene rivolte alle donne, le battute pesanti ai danni di Maria Teresa Ruta e tutto quello che ha avuto modo di dire anche in presenza dei compagni, alla fine ha fatto finire nel mirino tutti, lui compreso. Sembra proprio che il pubblico non abbia gradito il loro modo di tacere davanti alle opere del Conte e questo ha un po’ infastidito Zelletta che si è detto contrariato da queste accuse.

Andrea Zelletta offeso dalle parole contro i suoi compagni per via di Filippo Nardi

In particolare, parlando con i suoi compagni di viaggio nella casa del Grande Fratello VIp 2020 ci ha tenuto a dire che lui non è solito fare il moralista e che non poteva infierire sul suo compagno di viaggio. Andrea Zelletta ha commentato: “Non riesco a fare il moralista, magari sbaglio perché se una persona dice qualcosa che non va bene andrebbe evidenziata. Personalmente, soprattutto con una persona nuova, non riesco a fare un’osservazione di quel genere. Hanno detto che non bisogna sdrammatizzare. Io ho anche detto a Filippo: ‘Guarda che ti squalificano’… Il mio non è un agire stando zitto perché non me ne frega niente, ma è un cercare di non evidenziare alcune cose perché siamo in una casa spiatissima. Ma sembra quasi che facciamo gli scemi qua”. Come finirà adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA