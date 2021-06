Andrea Zelletta “Lite con Akash Kumar? Mente”/ “Pierpaolo Pretelli mi ha chiamato..”

Ospite di Giada Miceli e del suo programma Radio Non Succederà mai più, Andrea Zelletta torna a dire la sua su Akash Kumar ma anche su Pierpaolo Pretelli dopo il polverone che si è sollevato nei giorni scorsi. Ospite di Tommaso Zorzi, l’ex tronista e gieffino, ha ammesso di sentire molte persone dopo la sua esperienza al GF ma che tra queste non c’è Pierpaolo Pretelli. Ebbene sì, il mitico duo sembra si sia arenato una volta fuori dalla casa ma dopo quello che è successo e le polemiche dei giorni scorsi, sembra che qualcosa sia cambiato. Proprio nella trasmissione della Miceli, Andrea Zelletta è tornato a parlare anche di Akash Kumar e di Pierparolo Pretelli. Il primo, il modello dell’Isola dei Famosi 2021, ha addirittura parlato di un litigio con lui anche se in qualche frangente ha affermato che non si conoscono.

Andrea Zelletta "Pretelli? Non l'ho più sentito"/ Poi attacca Akash "Punzecchia ma.."

Andrea Zelletta chiarisce le polemiche su Akash Kumar e Pierpaolo Pretelli dei giorni scorsi

Andrea Zelletta spiega che i due si sono incontrati e conosciuti anni fa ad una sfilata e che sicuramente Akash Kumar sa che lui fa il modello per brand importanti. Poi lo stesso smentisce la lite spingendo poi la conduttrice a non insistere perché lui “Non vuole parlare di persone che non ci sono e non sono presenti”. Alla fine si torna poi a parlare di Pierpaolo Pretelli. In quel caso ammette che i rapporti si sono distesi e che ultimamente si sono sentiti ‘in positivo’ e che sembra che si vedranno nei prossimi giorni anche se non sanno ancora quando.

