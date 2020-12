Andrea Zelletta/ Lite con Dayane Mello per le parole su Natalia Paragoni e il tradimento ma…

Andrea Zelletta in crisi per il possibile tradimento di Natalia Paragoni

Ancora un’altra crisi per Andrea Zelletta che continua a rimuginare su questo suo Natale movimentato iniziato quando la sua fidanzata Natalia Paragoni gli ha inviato un particolare regalo. La scatola del suo anello con dentro un profumo e un codino per capelli accompagnati da un biglietto un po’ troppo freddo e conciso, hanno fatto temere il peggio al tronista pugliese che ha dato subito di matto fino a che lunedì scorso, non ha avuto modo di incontrare la sua Natalia. La serata non è stata facile per lui perché la sua fidanzata si è presentata con una lunga lettera pronta a spiegare il suo gesto e il suo biglietto lasciandosi andare spesso alla commozione e ammettendo i suoi sentimenti e il suo amore per lui. A rovinare l’idillio ci ha pensato Dayane Mello che in confessionale aveva rivelato di essere al corrente di un tradimento di Natalia ai danni di Andrea Zelletta. I tre hanno affrontato l’argomento e mentre la bella ex corteggiatrice ha negato, il fidanzato ha preso le sue difese a spada tratta salvo poi finire in crisi nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Andrea Zelletta allo scontro con Dayane Mello e sui social…

L’ombra delle corna aleggia su di lui e sui social sono già nati i meme con un comodino con le corna ma, intanto, in casa, lui ha deciso di chiudere una volta per tutte questo argomento affrontando proprio Dayane Mello. La modella brasiliana piange e si dispera per quello che ha detto e si è scusata con lui ma Andrea ha ammesso di essere sicuro del suo rapporto con la fidanzata, di aver visto gli occhi di Natalia ‘sinceri anzi di più’ e di essere pronto a metterci una pietra sopra e andare avanti anche nella casa. Solo una volta che sarà fuori affronterà il discorso con la sua Natalia e cercherà di sistemare le cose. Intanto questa sera anche Andrea Zelletta dovrà sfoderare il suo sorriso migliore per mettere insieme intrattenimento, ballo e canto in questa speciale puntata di Capodanno con il Grande Fratello Vip 2020 che lo vedrà coinvolto nella squadra oro capitanata da Stefania Orlando.



