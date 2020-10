Andrea Zelletta, lite con Franceska Pepe/ “Sfigat*, inutile e malvagia!”, poi piange!

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini annuncia che la prima persona salva dal televoto è Maria Teresa Ruta. Viene subito inquadrata Matilde Brandi, che con la Ruta ha avuto molto screzi, che fa poi una battuta “Saranno contente le mie amiche!” Un assist che accoglie in studio Franceska Pepe, che punge “Se sono come te le amiche meglio non averne!” Parole che fanno infuriare non tanto la Brandi quanto Myriam Catania, che dichiara “Spero davvero mi facciano uscire perché vado lì e la meno!” Gli animi sono caldissimi ma diventano infuocati quando Franceska interviene di nuovo, stavolta per stuzzicare Andrea Zelletta. “Comodino? Ciao comodino, quando li apri questi cassetti?” dichiara la Pepe dallo studio, scatenando l’ira di Zelletta.

Andrea Zelletta perde le staffe, poi scoppia a piangere!

Andrea perde letteralmente le staffe: “A me comodino? Ma stai zitta che sei inutile e malvagia! Una persona come te neanche la guardo! – e continua – Mi fa schifo, stai zitta sfigat*! Impara l’educazione prima di parlare con me che secondo me i tuoi genitori neanche te l’hanno data molta! Sta sfigat*” Franceska se la ride dallo studio, invece per la rabbia Zelletta scoppia a piangere e viene tranquillizzato dai compagni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA