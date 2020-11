Andrea Zelletta/ Lite con Pierpaolo Pretelli per la nomination, e con Massimiliano…

Andrea Zelletta eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Andrea Zelletta rischia di essere eliminato al Grande Fratello Vip 2020. Tra Massimiliano Morra e Dayane Mello, questa volta il tronista rischia grosso e chi lo conosce lo sa bene. La sorella e la sua Natalia Paragoni si sono mobilitate per farlo salvare dai fan via social ma, intanto, lui in casa sembra pronto a tirare le somme del suo percorso tirando fuori una verve che fino a questo momento non avevamo ancora riconosciuto e trovato in lui tanto da essere etichettato come un comodino perché in casa solo per bellezza. Il suo primo scossone è arrivato subito dopo la puntata quando, un po’ deluso dalla nomination per via dalla catena di salvataggi e per quello che ha deciso di dare Pierpaolo giocando con il suo destino e salvando Patrizia de Blanck a discapito dei suoi amici. Proprio davanti a quella velata accusa, il bell’ex velino ha dato di matto finendo ad un passo dall’uscita della casa dalla porta rossa in preda a quella che possiamo definire un vero e proprio attacco di panico che si è risolto solo con l’intervento dell’ex tronista per un chiarimento.

Andrea Zelletta discute con Massimiliano Morra e…

Come se non bastasse, però, chiuso il capitolo Pierpaolo Pretelli, con il quale c’è stato un chiarimento, Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 2020 è passato anche all’attacco di Massimiliano Morra reo di essere un po’ incoerente nella sua cose e di dire delle cose e poi, subito dopo, dirne altre che si trovano dal lato opposto. Andrea Zelletta ha affrontato l’amico attore al grido di ‘questo non sei tu’ quando, parlando di Enock, ha definito forse poco veritiere le sue parole sulla fidanzata e su Selvaggia Roma. A quel punto il tronista lo ha affrontato in giardino cercando di farlo riflettere perché in un primo momento aveva detto il contrario. Siamo sicuri che tutto questo carattere il tronista non lo abbia tirato fuori in attesa della possibile eliminazione di questa sera? Il dubbio c’è e il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 se lo chiede in queste ore.



