Andrea Zelletta/ Lite con Tommaso Zorzi, e Franceska Pepe? “Cessa!” (Grande Fratello Vip)

Andrea Zelletta, continuano le liti con Tommaso Zorzi, gelosia per il preferito?

Andrea Zelletta non pervenuto? A quanto pare il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 lo apprezza anche se non crea dinamiche nella casa e non si espone se non pungolato e proprio nella scorsa puntata, quella in onda venerdì sera, l’ex tronista si è ritrovato nel gruppo dei preferiti dal pubblico. La cosa lo ha fatto molto contento tanto da parlarne a tavola con i compagni subito dopo la diretta con Alfonso Signorini. Il giovane ha tentato di spiegare il motivo della sua felicità e orgoglio dicendosi contento di aver lasciato il segno nonostante la sua poca esposizione. Questo ha causato un altro scontro con Tommaso Zorzi. L’influencer lo attacca ormai da un po’ e se qualche giorno fa lo ha fatto proprio per sottolineare il fatto che non si espone mai se non tirato in ballo dagli altri, questa volta mette i puntini sulle i facendo notare che chi, come lui, è fuori dal gruppo dei preferiti non lo è perché ha fatto qualcosa di male o che non ha fatto qualcosa di buono. Andrea Zelletta però perde le staffe e subito passa alla difensiva rispondendo a tono al suo coinquilino ‘Non mi vuoi capire, non fare questi giochetti con me’. Tommaso Zorzi ci rimane male e si lamenta del fatto che il tronista voglia sempre rispondergli male alla fine e, nonostante l’interesse di Myriam Catania, i due non arrivano molto lontano.

Andrea Zelletta Vs Franceska Pepe: “Cessa!”

Solo in un secondo tempo Andrea Zelletta ha ripensato a quanto accaduto ed è andato a scusarsi con il suo coinquilino ammettendo di non aver capito il perché della sua battuta. L’influencer accetta le sue scuse e si dice felice per il suo compagno di viaggio dicendosi certo che per lui non ci sarà mai spazio tra i preferiti per via del suo carattere. Le discussioni tra i due però sono all’ordine del giorno visto che anche le parole di Franceska Pepe hanno finito col farli discutere. Il pomo della discordia è quello che la modella ha detto su Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci facendo notare che la calabrese non starà mai con l’ex velino. Per queste sue parole, Andrea Zelletta ha etichettato Franceska Pepe una cessa e questo ha fatto imbufalire Zorzi che non trova di buongusto dire queste cose perché è una critica estetica e non al discorso che lei ha fatto sulla presunta liason dei loro compagni di viaggio. I due troveranno alla fine il modo di capirsi?



