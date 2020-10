Andrea Zelletta, lite con Tommaso Zorzi/ “Viziato, impara il rispetto! Hai rotto…”

Lo scherzo organizzato da Tommaso Zorzi a Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto infuriare non solo il diretto interessato. Anche Andrea Zelletta ha infatti criticato l’influencer milanese per come ha agito nei confronti dell’amico, lasciandosi poi andare ad un vero e proprio sfogo. “Non faceva ridere quello che ha fatto. – ha sbottato il pugliese – Io so lì, io so lì… Io me ne vado a casa… Aò ma vai a casa, quella è la porta. E basta, che io mi rompo il ca*zo.” E via con lo sfogo: “Io sono una persona vera, non ce la faccio a vedere queste robe. Mi viene l’orticaria a me. Non ce la faccio (…) Sono buono ma poi… Io poi quella porta rossa la butto giù“. A concordare con Andrea anche altri coinquilini, tra i quali Elisabetta Gregoraci che, pur avendo partecipato allo scherzo, ha ammesso di non apprezzare alcuni atteggiamenti di Zorzi.

Andrea Zelletta furioso con Zorzi: “Impara a vivere!”

“Queste sceneggiate dalla mattina alla sera. – ha notato Elisabetta Gregoraci – E’ che dovremmo veramente fare delle cose più carine, più costruttive e intelligenti. ‘Non solo ’ste stronzate dalla mattina alla sera perché mi sento una deficiente, scusate pure io. Ogni tanto ci sta ma… basta“. Zelletta, quando Zorzi ha poi lasciato la discussione di punto in bianco, si è letteralmente infuriato: “Bello, così con me non ti comporti, porta rispetto! Viziato. Ci vuole rispetto per le persone, impara a vivere!” Una lite piuttosto accesa che sicuramente verrà affrontata nel corso della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip.



