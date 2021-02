Andrea Zelletta/ “Maria Teresa? Atteggiamenti esagerati”, tensioni in Casa (GF Vip)

Il mancato approdo in finale nelle passate puntate ha portato Andrea Zelletta a mostrare una certa delusione più che comprensibile. Tuttavia, l’ex volto di Uomini e Donne gode fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip di un grande esercito che lo sostiene con forza come dimostrato dall’ultimo aereo sorvolato sulla dimora di Cinecittà ed a lui destinato: “Fuori fieri di te. Hai vinto Crocc”. Un messaggio che nei giorni scorsi ha ridato il sorriso sulle labbra del ragazzo che ha trovato appoggio tra le braccia dell’amica brasiliana, Dayane Mello. A far felice Andrea è stato soprattutto l’uso di “croccantino”, soprannome a lui particolarmente caro.

Intanto in questi giorni ormai non si fa che parlare di nomination a poche settimane dalla fine del reality di Canale 5 ed anche Andrea Zelletta ha affrontato l’argomento insieme all’amico Andrea Zenga. I due hanno ragionato in modo particolare sull’atteggiamento di Maria Teresa Ruta destinato a cambiare nel corso delle settimane: “Il suo atteggiamento cambia, quando è in nomination da quando non lo è, hai notato?”, ha domandato Zelletta a Zenga. “Quando è in nomination diventa irascibile, adesso che non è in nomination è felice”, ha proseguito l’ex tronista, trovando d’accordo anche l’amico.

ANDREA ZELLETTA COMMENTA L’ATTEGGIAMENTO DI MARIA TERESA RUTA

Non è la prima volta che Andrea Zelletta si ritrova a commentare con i suoi compagni di avventura l’atteggiamento di Maria Teresa Ruta, spesso al centro delle critiche dei Vipponi. Già nei giorni scorsi aveva riversato i suoi dubbi sulla donna conversando con l’amico Tommaso Zorzi ed a quanto pare il suo pensiero non è affatto mutato. A suo dire il fatto di giustificarla avanzando l’ipotesi della stanchezza “non può giustificare alcuni suoi atteggiamenti che secondo me sono un po’ esagerati”, ha aggiunto. Andrea Zenga ha tentato di comprendere i suoi malumori, forse legati alle 21 precedenti nomination, tema che ha fatto riflettere anche Zelletta che non è rimasto affatto contento dalla nomination a suo carico seguita dalla giustificazione: “Ti meriti la finale ma ti nomino”. Una conversazione interrotta con l’arrivo di Samantha De Grenet nella stanza ma che ha messo in risalto un pensiero comune a molti inquilini della spiatissima Casa.



