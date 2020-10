Andrea Zelletta/ “Matilde Brandi sei una figa pazzesca” e Natalia Paragoni.. (Grande Fratello Vip)

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini e trasmesso il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. All’interno della casa l’ex tronista non si è ancora fatto notare più di tanto; anzi a stupire il pubblico da casa e in particolare il popolo del web sono i comportamenti di Andrea che, dopo più di due settimane non ha ancora raccontato nulla della sua fidanzata Natalia Paragoni. La coppia, conosciutasi nel dating show di Uomini e Donne, subito dopo l’esperienza televisiva hanno deciso di andare a convivere insieme. Un amore sicuramente importante considerando la gelosia di Natalia verso il modello chiaramente visibile nel video-scherzo de Le Iene diventato quasi un cult su internet. All’interno della casa però Andrea non ha ancora parlato della fidanzata, anzi in questi giorni si è avvicinato prima all’attrice Adua Del Vesco e poi alla showgirl Matilde Brandi.

Andrea Zelletta vicino a Matilde Brandi? E Natalia Paragoni…

Nelle ultime ore, infatti, Andrea Zelletta si è lasciato andare a dei complimenti indirizzati a Matilde Brandi: “stasera è una figa spaziale, mamma mia. Matilde è una bomba, è figa, ha stile. Qua la pazzia dobbiamo farla mo che usciamo dalla casa”. Dai complimenti ai fatti, visto che poco dopo Andrea ha abbracciato la showgirl, ma per fortuna a riprenderlo è arrivata Stefania Orlando che gli ha ricordato la presenza h24 delle telecamere. Intanto le immagini e i filmati hanno cominciato a fare il giro del web arrivando anche alla fidanzata Natalia Paragoni che su Instagram ha pubblicato una Stories scrivendo “non capisco”. La sua reazione questa volta è ben diverso da quanto dichiarato dalle pagine del settimanale Chi: “l’ho visto a proprio agio e si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane Mello che lo spoglia? Non mi dà fastidio. Andrea fa il modello ed è abituato a vedere donne bellissime, vede culi e tette ogni giorno. Matilde Brandi mi piace tantissimo, assomiglia a mia madre nel carattere. Andrea ha legato con lei perché la vede giovanile e rispetta le persone più grandi“. A questo punto chissà che durante la prossima puntata del reality show la ex corteggiatrice non decida di fare una bella sorpresa al fidanzato entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2020.



