Andrea Zelletta “Matrimonio con Natalia Paragoni? La data è…”/ “Feat ’80 con Shady”

Andrea Zelletta è tornato a raccontarsi ai microfoni di RTL 102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. Tanti progetti in vista per l’ex tronista di Uomini e Donne e finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il primo è un progetto d’amore con la sua fidanzata Natalia Paragoni che, a quanto pare, è deciso a sposare molto presto. “È una cosa che mi piacerebbe”, ha ammesso Andrea che in questi mesi di ostacoli con Natalia ne ha superati, “Alla fine è andato tutto come doveva andare. Con Natalia va tutto a gonfie vele“. Un amore che si è dunque rafforzato dopo la permanenza di 6 mesi nella Casa di Cinecittà, ecco perché in diretta radio Andrea svela che alle nozze non manca molto: “Io credo che oltre i tre anni non si debba andare, quindi dò una data: mi sposerò massimo fra tre anni.”

Se in amore va a gonfie vele e si pensa alle nozze con la sua bella Natalia, anche nella musica Andrea Zelletta ha importanti progetti in arrivo. L’ex gieffino ha infatti annunciato una collaborazione con Shady, giovane artista che il pubblico di Canale 5 ricorda per la sua partecipazione alla sedicesima edizione di Amici. In particolare Zelletta ha rivelato: “Tutto è partito prima del GF Vip. Avevamo in mente questo progetto e l’abbiamo portato al termine dopo che sono uscito dalla casa di Cinecittà. Il disco è un po’ anni ottanta. È veramente una figata. Sono super euforico. Non vedo l’ora veramente”.

