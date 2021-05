Andrea Zelletta “Mi candido per Masterchef”/ “Natalia e il sess*? Tutti moderni ma..”

Casa nuova per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia, più innamorata che mai, in un’intervista recente l’ex gieffino ha ammesso di voler allargare la famiglia presto ma, in diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, confessa che la nuova casa non ha ancora la stanza per un bambino: “Visto che non c’è un bambino in arrivo, la camera del bambino ancora non c’è. Proprio per questo ho scelto un bilocale. La prossima volta prenderemo una casa più grande. Ho sicuramente intenzione di allargare la famiglia.”

Natalia Paragoni "Infortunio durante il se*so"/ "Andrea Zelletta si è dato da fare.."

Progetti importanti, dunque, per Natalia e Andrea che, dopo il Grande Fratello Vip, si amano più che mai: “Il nostro rapporto con il reality si è rafforzato.” ha infatti ammesso Zelletta. L’ex tronista, al momento, è proiettato sul lavoro e rivela di avere in ballo dei progetti musicali: “Mi sto indirizzando più sulla musica, penso che sia la mia strada e mi sto dedicando davvero molto a questo mondo che non è semplice, ci vuole tanta dedizione, passione e tempo.”

Zenga a pranzo con Zelletta/ Dopo le battute in radio: "smentisco, non è tirchio!"

Andrea Zelletta risponde alle critiche: “Le rivelazioni di Natalia? Facciamo tanto i moderni e poi…”

Questo non vuol dire che per Andrea Zelletta si siano chiuse le porte della TV. L’ex gieffino, anzi, svela cosa vorrebbe fare: “qualcosa in Tv non mi dispiacerebbe. – e annuncia – Mi piacerebbe fare Masterchef! Amo cucinare, mi piace da morire!” Non è mancato un commento sulle dichiarazioni piccanti fatte dalla sua fidanzata Natalia sulla loro intimità e sulle tante critiche poi ricevute: “Il rapporto con gli haters lo vivo in maniera serena. Purtroppo c’è il bello e brutto sui social.” ha esordito Zelletta. Così si è esposto, dichiarando: “Secondo me quello che trattava Natalia era un argomento abbastanza tranquillo e leggero. Siamo nel 2021 e, secondo me, bisognerebbe abbattere tanti muri. – e ha concluso – Facciamo tanto i moderni e poi quando una ragazza molto giovane si lascia andare ad una confessione anche molto ironica, tranquilla e pulita e tutti che si scandalizzano, alla fine moderni non lo siamo.”

LEGGI ANCHE:

Andrea Zelletta "Un figlio con Natalia? Prima compro casa"/ "Ho chiesto a Zenga ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA