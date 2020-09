Andrea Zelletta/ “Mia madre fa le pulizie a casa delle signore, non sono riuscito a farla smettere a 50anni””

Andrea Zelletta non è ancora riuscito ad ambientarsi nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e ciò che appare evidente è un suo progressivo crollo emotivo. Nei giorni scorsi, il concorrente ha avuto modo di parlare con Enock Barwuah in giardino e di rivelare di sentirsi in colpa per non essere riuscito ad aiutare i genitori a livello economico. Vorrebbe che la madre smettesse di lavorare e il fatto di non aver ancora raggiunto questo obbiettivo lo ha spinto verso le lacrime. “Sei un bravo ragazzo, stai tranquillo, arriverà il tuo momento e ci penserai tu alla tua famiglia“, gli ha detto il calciatore. “Mia madre fa le pulizie a casa delle signore, non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare a 50 anni”, ha detto invece il modello, “Mi fa male vedere che si sveglia la mattina alle 5 per spaccarsi la schiena. Lo fa ancora mia nonna e mia sorella prende 600 euro al mese e lavora 10 ore al giorno”. Andrea si sente anche molto distante dal vissuto degli altri concorrenti, arrivando persino a sentirsi fuori luogo in questo contesto televisivo. “Tante volte faccio la parte del forte ma non è così”, ha aggiunto. Poco dopo l’ex tronista ha ricevuto l’abbraccio di Francesco Oppini, Myriam Catania e Maria Teresa Ruta, accorsi nel frattempo in giardino per consolarlo. Clicca qui per guardare il video di Andrea Zelletta.

Andrea Zelletta, all’ombra dei riflettori

Siamo ancora in attesa di conoscere meglio Andrea Zelletta, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che per ora sembra preferire l’ombra alla luce dei riflettori. Per adesso sembra però che gli altri concorrenti lo abbiano preso a cuore, soprattutto Adua Del Vesco. L’attrice ha avuto modo di ballare con l’ex tronista in questi giorni, in previsione della prova richiesta dalla produzione. E così fra un passo e un altro, Adua ha potuto notare una forte somiglianza fra il suo carattere e quello di Zelletta. Quando la loro coppia non è stata scelta da Matilde Brandi, che ha favorito quella formata da Massimiliano Morra e Guenda Goria, la Del Vesco ha voluto sottolineare che nè lei nè Andrea sono inclini alla competizione e alla voglia di primeggiare a tutti i costi. Zelletta dal suo canto ha preferito non entrare nel merito della discussione e sembra aver accettato di buon grado la decisione della ballerina. Agli occhi di Morra e Guenda in realtà i due rivali avrebbero provato un grande fastidio nel ritrovarsi esclusi dalla prova, soprattutto dopo averli notati parlottare alle loro spalle. Questa però è la versione di Adua, che senza scendere troppo nei particolari, ha solo riferito di essere stata raggiunta da alcune voci. Intanto la posizione dell’ex tronista si fa sempre più incerta: dopo aver eliminato tutti i concorrenti più difficili della Casa, il gruppo potrebbe decidere di dirigersi verso i silenziosi. E Andrea fa sicuramente parte di quella fetta di gieffini che preferisce stare in disparte piuttosto che farsi conoscere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA